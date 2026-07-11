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Hyderabad Couple Missing: वेकेशन बना मिस्ट्री! स्विट्जरलैंड में लापता हैदराबाद कपल, 50 करोड़ की जांच ने बढ़ाया सस्पेंस

Hyderabad Couple Missing: हैदराबाद के एक बिजनेसमैन और उनकी पत्नी स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने जाने के लगभग तीन हफ्ते बाद लापता हो गए हैं. इसके बाद पुलिस उनके ठिकाने का पता लगाने के साथ-साथ उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि इस जोड़े ने दर्जनों निवेशकों से लगभग 50 करोड़ रुपये जुटाए थे.

By: Heena Khan | Published: July 11, 2026 2:06:00 PM IST

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Hyderabad Couple Missing: हैदराबाद के एक बिजनेसमैन और उनकी पत्नी स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने जाने के लगभग तीन हफ्ते बाद लापता हो गए हैं. इसके बाद पुलिस उनके ठिकाने का पता लगाने के साथ-साथ उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि इस जोड़े ने दर्जनों निवेशकों से लगभग 50 करोड़ रुपये जुटाए थे. उनकी बेटी श्रेया के अनुसार, 51 वर्षीय बिजनेसमैन पब्बा चंद्रशेखर और उनकी 42 वर्षीय पत्नी स्वप्ना 22 जून को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे. यात्रा के शुरुआती दिनों में वे अपने परिवार के संपर्क में रहे, लेकिन 8 जुलाई के बाद अचानक उनसे बातचीत बंद हो गई.

कहां गायब हुआ कपल 

परिवार के सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके मोबाइल फोन या तो बंद थे या नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर थे. माता-पिता से संपर्क टूटने के बाद बेटी पुलिस के पास पहुंची जब कई दिनों तक माता-पिता की कोई खबर नहीं मिली, तो जोड़े की 23 वर्षीय बेटी, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, पुलिस के पास पहुंची. इसके बाद लापता होने का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.

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क्या स्विट्जरलैंड पहुंचा था कपल? 

पुलिस अब यह पता लगाने के लिए जोड़े की यात्रा योजनाओं, आव्रजन (इमिग्रेशन) विवरण और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है कि वे कहां हो सकते हैं. जांचकर्ता यह भी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह जोड़ा वास्तव में स्विट्जरलैंड पहुंचा था, जैसा कि दावा किया गया था. पुलिस 50 करोड़ रुपये के निवेश के आरोपों की जांच कर रही है. जांच का दायरा उन दावों तक भी बढ़ गया है कि चंद्रशेखर और उनकी पत्नी ने पिछले कुछ वर्षों में 60 से अधिक लोगों से लगभग 50 करोड़ रुपये जुटाए थे. आरोपों के अनुसार, यह पैसा आकर्षक रिटर्न का वादा करके और विभिन्न व्यक्तिगत व व्यावसायिक जरूरतों का हवाला देकर जुटाया गया था. हालांकि, पुलिस ने अब तक जोड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किया है. अधिकारियों ने कहा कि लापता होने के मामले की जांच जारी है और कई संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह जोड़ा अपनी मर्जी से गायब हुआ है और क्या इसमें कोई वित्तीय धोखाधड़ी शामिल है.पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर किसी के पास जोड़े की गतिविधियों या उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे सामने आएं.

Tags: couple missingcrime newsHyderabad news
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