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ऑफिस कैब में थी एयर होस्टेस, सुनसान जगह पहुंचते ही हुआ कांड, टॉयलेट का बहाना बनाकर उतरा चालक, फिर कर डाला घिनौना काम

Hyderabad Air Hostess Rape Case: हैदराबाद में एक निजी एयरलाइन की 37 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि ड्यूटी के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रही महिला कर्मचारी के साथ एयरलाइन की ओर से उपलब्ध कराई गई कैब के चालक ने सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: July 23, 2026 12:23:09 PM IST

हैदराबाद में एयरलाइन कर्मचारी से दुष्कर्म
हैदराबाद में एयरलाइन कर्मचारी से दुष्कर्म


Hyderabad Air Hostess Rape Case: हैदराबाद से सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने एयरलाइन कर्मचारियों, खासकर महिला स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक निजी एयरलाइन की 37 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के लिए एयरपोर्ट जाते समय कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कैब के चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने सीधे पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई.

रास्ते में बदल दिया गया कैब का रूट

पुलिस के अनुसार यह घटना 20 जुलाई की दोपहर करीब 2:40 बजे की बताई जा रही है. महिला कर्मचारी शमशाबाद क्षेत्र से एयरलाइन की ओर से भेजी गई ऑफिस कैब में सवार होकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी, जहां उसे अपनी ड्यूटी जॉइन करनी थी. आरोप है कि यात्रा के दौरान चालक ने निर्धारित मार्ग छोड़कर कैब को दूसरी दिशा में मोड़ दिया. इसके बाद वह एयरपोर्ट के निकट एक निर्माणाधीन और अपेक्षाकृत सुनसान इलाके की ओर चला गया. यहीं कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया गया.

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टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर कैब रोकी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक ने महिला से कहा कि उसे टॉयलेट जाने के लिए थोड़ी देर रुकना होगा. इसके बाद उसने वाहन रोक दिया और कुछ समय के लिए नीचे उतर गया. महिला की शिकायत के अनुसार, चालक थोड़ी देर बाद वापस लौटा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने किसी तरह खुद को संभाला और सीधे एयरपोर्ट परिसर स्थित आरजीआईए पुलिस चौकी पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी.

हरकत में आई पुलिस

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म, मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया. मामला दर्ज होते ही जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, कैब से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाना शुरू किया. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई.

चालक गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान रंगारेड्डी जिले के निवासी 23 वर्षीय एर्रापोगु प्रशांत कुमार के रूप में की. पुलिस ने उसे 21 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उससे पूछताछ की गई. इसके बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि संबंधित कैब सेवा एक स्थानीय ट्रांसपोर्ट एजेंसी के माध्यम से संचालित की जा रही थी. एयरलाइन ने कर्मचारियों के आवागमन के लिए इसी एजेंसी के साथ अनुबंध किया हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने एयरलाइन प्रबंधन को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की सलाह दी है. विशेष रूप से एयरपोर्ट आने-जाने वाली महिला कर्मचारियों के लिए परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है.

एयरलाइन ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया

मामले के सामने आने के बाद संबंधित एयरलाइन ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है. कंपनी का कहना है कि पीड़ित कर्मचारी को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. साथ ही एयरलाइन ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और कर्मचारियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात भी कही है. यह घटना एक बार फिर कार्यस्थल से जुड़े परिवहन साधनों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कैब सेवाओं में जीपीएस ट्रैकिंग, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, सत्यापित ड्राइवर और आपातकालीन सुरक्षा सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है. जांच एजेंसियां फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

Tags: hyderabad air hostess rape case
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