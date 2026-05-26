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Pati-Patni Aur Crime: पहले बोरे में भरी लाश, फिर घर के आंगन में…पति ने बेरहमी से किया अपनी ही पत्नी का कत्ल

Pati-Patni Aur Crime: हरियाणा के सोनीपत में संदीप ने विवाद के बाद पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी. शव को बोरे में छिपाकर दफनाने की तैयारी थी, लेकिन दोस्त के शक से पुलिस को मामला पता चला.

By: Preeti Rajput | Published: May 26, 2026 4:26:16 PM IST

पति ने बेरहमी से किया अपनी ही पत्नी का कत्ल
पति ने बेरहमी से किया अपनी ही पत्नी का कत्ल


Pati-Patni Aur Crime: हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां गोहाना की नई सब्जी मंडी के पीछे किराए पर रहने वाले युवक संदीप ने अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी. उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए बोरे में बंद कर दिया. वह अपने ही घर के आंगन में पत्नी की लाश गड्ढा खोदकर दफनाने वाला था. 

पति ने किया पत्नी का कत्ल 

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब संदीप ने बोरे को उठाने के लिए अपने दोस्त को बुलाया. दोस्त को शक हुआ कि बोरे के भीतर शव है. दोस्त ने इस मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी. संदीप मूलरूप से घड़वाल का निवासी है, वह नई सब्जी मंडी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था. जानकारी के मुताबिक, वह अपनी पत्नी से अक्सर मारपीट करता था. रविवार को भी प्रियंका और संदीप का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. धीरे-धीरे विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिस दौरान उसकी मौत हो गई. 

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आंगन में शव दफनाने की थी कोशिश 

हत्या के बाद संदीप ने अपनी पत्नी के शव को बोरे में भर दिया और आंगन में ही गड्ढा खोदकर शव दफनाने की साजिश रची. इसके बाद उसने अपने दोस्त निजामुद्दीन को घर बुलाया, जो गढ़ी सराय नामदार खां निवासी है. आरोपी ने अपने दोस्त से कहा कि बोरे में लोहे का सामान है. जब वह बोरा उठाने के लिए घर पहुंचा, तो उसे शक हुआ कि बोरे में लोहे का सामान नहीं बल्कि लाश है. वह वहां से तुरंत बाहर निकल गया, उसने इस बात की जानकारी तुरंत अपने परिचितों को दी और फिर पुलिस को भी सूचना दी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस करीब 11:30 पर वारदात वाली जगह पहुंची. 

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पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार 

जांच के दौरान पुलिस को मकान के साथ वाले प्लॉट की नींव से बोरा बरामद हुआ. वह मकान काफी समय से खाली पड़ा हुआ था. पुलिस ने बोरा खोलकर चैक किया, तो उसमें संदीप की पत्नी प्रियंका का शव था. पुलिस ने हत्या के लिए FIR दर्ज कर ली है. प्रारंभिक जांच में संदीप के साथ किसी अन्य युवक या युवती के शामिल होने का शक है. डीसीपी जितेंद्र गहलावत ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Tags: crime newshusband murders wifePati-Patni Aur Crime
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