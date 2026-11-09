टूटी चूड़ियां और खून से लथपथ आंगन! ‘दिवाली के दिन शराब मत पीना’, पत्नी के कहते ही बौखलाया पति; लाठी से पीट-पीटकर ले ली जान

Husband Killed Wife: दिवाली वो त्यौहार है जिससे घर में और परिवार में अलग ही खुशियों का माहौल होता है. लेकिन क्या हो जब इस खुशियों के त्यौहार में घर में एक ऐसी वारदात हो जाए जिसका किसी को अंदाजा ना हो. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है. यहां एक महिला के पति को शराब कि लत थी इसी कारण उसकी जान चली गई. दरअसल, जब पत्नी ने त्योहार के दिन पति को शराब पीने से रोका तो वो बौखला गया. जिसके बाद उसने उसे लाठियों से बुरी तरह पीटा. मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतका की पहचान सोकरती बाई के रूप में हुई है.

आंगन में टूटी चूड़ियां और महिला की लाश

जानकारी के मुताबिक, दिवाली के दिन सूचना मिली कि भेड़की गांव में एक महिला को उसके पति ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलने पर चरगवां थाना इंचार्ज सरोजिनी चौकसे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. बताया जा रहा है कि महिला की लाश घर के बरामदे में मिली है. पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया तो आंगन में टूटी चूड़ियां बिखरी मिलीं. खून के धब्बे भी मिले. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) टीम को बुलाया. टीम ने मौके से ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए और मामले की जांच शुरू की.

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आखिर किस बात पर हुआ झगड़ा

इलाके वालों ने इस बात की जानकारी दी कि पति को पीने की लत थी और वो दिवाली की रात शराब पीना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ इंकार कर दिया. महिला चाहती थी कि त्योहार परिवार के साथ शांति और खुशी से बीते. इसलिए उसने उसे शराब पीने से रोका था. हालांकि, पति को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया. वहीं आरोप है कि पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे डंडों से बेरहमी से पीटा. महिला की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई.

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