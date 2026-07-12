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Double Murder Case: पति ने पकड़े पैर, फिर देवर ने…एक राज छिपाने के लिए मासूम के साथ भी दरींदगी की हदें पार

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मां-बेटे की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने खुलासा करते हुए पति और देवर को गिरफ्तार किया. दोनों पर पैसों के विवाद और शक में हत्या का आरोप है.

By: Preeti Rajput | Published: July 12, 2026 12:18:56 PM IST

एक राज छिपाने के लिए मासूम के साथ भी दरींदगी की हदें पार
एक राज छिपाने के लिए मासूम के साथ भी दरींदगी की हदें पार


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मां और 10 साल के बेटे की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को हिला दिया है. पुलिस जांच में इस खौफनाक वारदात के पीछे परिवार के ही लोगों का नाम सामने आया है. आरोप है कि पति और देवर ने मिलकर पहले महिला की हत्या की और फिर सच्चाई छिपाने के लिए मासूम बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया. पाकबड़ा थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने महिला सीमा और उसके बेटे अंकुश की हत्या के आरोप में पति जसराम और देवर जयराम को गिरफ्तार किया है. एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने घटना से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं.

पति-पत्नी की बीच हुआ था झगड़ा 

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सीमा करीब दो साल से एक किराये के मकान में रह रही थी. उसके साथ पति जसराम और बेटा अंकुश रहता था. जसराम अपना मकान छोटे भाई जयराम को बेच चुका था. जयराम ने उसे 60 हजार रुपये भी दे दिए थे और 2 लाख 40 हजार रुपये बाकी थे. रकम को लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद रहता था. जांच के मुताबिक, जसराम अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक किया करता था. जिसके कारण आए-दिन दोनों में झगड़े होते रहते थे. सोमवार रात भी दोनों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था. जिसके बाद सीमा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. बाद में समझौता होने पर वह पति के साथ वापस घर लौट आई थी. 

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दोनों भाइयों ने मिलकर रची साजिश 

पुलिस के मुताबिक, घर लौटने के बाद दोनों भाइयों ने सीमा की हत्या करने का प्लान किया. जसराम ने अपने भाई जयराम से कहा कि अगर वह सीमा की हत्या कर देता है, तो मकान के बाकी रुपये भी नहीं लेगा. जयराम भी पैसे बचाने के लिए इस साजिश का हिस्सा बन गया. मंगलवार शाम करीब 6 बजे जयराम के घर जाकर सीमा से कहा कि वह बाकी के पैसे दे देगा. इसी का बहाना बना कर वह सीमा और अंकुश को बाइक पर बैठाकर ले गया. रास्ते में उसने पेट्रोल पंप पर अंकुश को उतार दिया, सीमा को खेत तक ले गया. जहां जसराम पहले से ही मौजूद था. उसने सीमा के पैर पकड़ें और जयराम ने धारदार हथियार से गला रेत दिया. जयराम वापस पेट्रोल पंप पहुंचा और बोतल में पेट्रोल लेकर वापस लौटा, फिर वह अंकुश को घटना वाली जगह लेकर पहुंच गया. 

आरोपियों को भेजा जेल 

पुलिस पूछताछ में जयराम ने बताया कि वह अपने भतीजे अंकुश को मारना नहीं चाहता था. लेकिन अंकुश लगातार अपनी मां के बारे में पूछ रहा था. जब उसने खेत में अपनी मां का शव देखा तो वह रोने लगा और शोर मचाने लगा. जयराम को डर था कि अंकुश घर जाकर पूरी घटना बता देगा. इसी डर के कारण उसने बच्चे की भी गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद दोनों भाइयों ने सीमा के शव पर पेट्रोल डालकर उसका चेहरा जला दिया. इसके बाद अंकुश के शव को करीब 500 मीटर दूर एक खेत में फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा भी जला दिया. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि आरोपी जयराम को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. वहीं पुलिस ने देर रात पति जसराम को भी गिरफ्तार कर लिया.

बेटे को भी उतारा मौत के घाट 

मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में मां-बेटे की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया था. मौढ़ा तैय्या गांव की रहने वाली सीमा की गला रेतकर हत्या की गई, जबकि उसके 10 वर्षीय बेटे अंकुश की गला दबाकर जान ली गई. सीमा का शव बुधवार को गन्ने के खेत से मिला था. इसके अगले दिन करीब 500 मीटर दूर दूसरे खेत से अंकुश का शव बरामद हुआ. आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए दोनों के चेहरे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन अंकुश की पहचान हो गई. पुलिस के मुताबिक, सीमा पिछले दो साल से पति जसराम से विवाद के चलते अलग रह रही थी.

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15 साल पहले हुई थी शादी 

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जसराम की शादी करीब 15 साल पहले गोरखपुर की रहने वाली सीमा के साथ हुई थी. दोनों का एक 10 साल का अंकूश नाम का बेटा भी था. जसराम ट्रक चालक है, लेकिन कुछ समय से बीमारी के कारण ट्रक नहीं चला रहा था. बता दें कि, पति-पत्नी दो साल से विवादों के कारण अलग रह रहे थे. 

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Tags: Jasram Jayram Seema Murder CaseMoradabad Double Murder Case Pakbara
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