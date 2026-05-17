Home > क्राइम > मकान मालिक बारी-बारी से रोज करता था दुष्कर्म, 2,000 के किराए के बदले पति ने ही सौंप दी पत्नी-बेटी

मकान मालिक बारी-बारी से रोज करता था दुष्कर्म, 2,000 के किराए के बदले पति ने ही सौंप दी पत्नी-बेटी

मोरबी ज़िले से यह चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसे सुनकर चौंक पड़े और मन गुस्से से भर गया. लोगों में पति के साथ-साथ मकान मालिक के खिलाफ भी गुस्सा है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 17, 2026 8:13:11 AM IST

गुजरात में पत्नी और बेटी से शख्स ने करवाया दुष्कर्म!
गुजरात में पत्नी और बेटी से शख्स ने करवाया दुष्कर्म!


गुजरात से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक मकान मालिक ने किराया नहीं दे पानी की स्थिति पहले तो किरायेदार की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाया. फिर उसकी 13 साल की बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया. यह एक बार नहीं बार-बार हुआ यानी मकान मालिक ने एक बार नहीं बार-बार किरायेदार की पत्नी और बेटी के साथ दुष्कर्म किया. मकान मालिक लगातार अपने ही घर में मां-बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा.

पूरा मामला गुजरात के मोरबी ज़िले से जुड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2,000 रुपये किराया न दे पाने पर मकान मालिक ने किराएदार की पत्नी और 13 साल की बेटी के साथ लगातार दु्ष्कर्म किया. पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया. घटना के वक्त बच्ची 13 साल 7 महीने की थी. 

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वहीं, पुलिस ने खुलासा किया है कि एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी के साथ मकान मालिक और उसके एक रिश्तेदार से बार-बार दुष्कर्म करवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह 2,000 रुपये का मासिक किराया नहीं दे पाया था.

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कैसे चला पता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की जानकारी तब सामने आई जब पत्नी द्वारा बताने पर मां ने अपने दामाद, उसके मकान मालिक और रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पति और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है जबकि रिश्तेदार अभी भी फरार बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

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पति ने खुद दी दुष्कर्म की अनुमति

पीड़िता की मां और दादी द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि पति छह महीने पहले काम के लिए परिवार के साथ मोरबी आया था. यहां पति ने 2 हजार रुपये में घर किराए पर लिया. पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वह समय पर किराया नहीं दे पाया. यह कई महीने हुआ यानी कई महीने तक वह घर का किराया नहीं दे पाया. मकान मालिक ने किराये के लिए दबाव बनाया तो पति ने पत्नी और 13 साल के बेटी के साथ दुष्कर्म पर सहमित जता दी. 

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Tags: Gujarat Crime News
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