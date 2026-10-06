कमरे की Video Leak होते ही टूट गया पति, प्रेमिका के बाद खुद युवक ने निगला जहर; सिर पकड़कर बैठी पत्नी

Jawara Hotel Case: जावरा में एक ऐसी घटना हुई जिसे जानकर सबके होश उड़ गए. दरअसल, रतलाम जिले के जावरा होटल कांड में पुलिस की मौजूदगी में अपनी पत्नी द्वारा दूसरी महिला के साथ पकड़े गए दो बच्चों के पिता विजय दग्दी का मामला गंभीर हो गया है. जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम को घटना में शामिल महिला के जहरीला पदार्थ खाने के बाद, सोमवार सुबह विजय दग्दी ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जी हाँ! जिसके चलते अब इससे जुड़ा सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में ही बिगड़ी हालत

जानकारी के मुताबिक, जावरा होटल कांड में लगातार नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे है, बताया जा रहा है कि विजय दग्दी की हालत बिगड़ती जा रही है. मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है. बता दें कि वीडियो में उसने खुद को बेगुनाह बताया और घटना के लिए सोशल मीडिया पेज जावरा सिटी और उसके संचालक को जिम्मेदार ठहराया. वीडियो के दौरान, विजय की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है. इसके बाद, आसपास के लोग उसे जावरा अस्पताल ले गए. उसकी हालत बिगड़ने पर उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

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जुलूस निकालने के लिए तैयार लोग

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ विजय को बचाने की अपील शुरू हो गई, लोगों ने प्रशासन से समय पर मदद की मांग की. विजय को रतलाम रेफर किए जाने के बाद, समुदाय के लोग जावरा सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और जावरा सिटी सोशल मीडिया पेज और उसके ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज करने, गिरफ्तारी करने और जुलूस निकालने की मांग की.