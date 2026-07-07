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Pati-Patni Aur Crime: गले में सोने का फंदा, फिर हंसिए से…, दुबई से लौटे पति का वो खौफनाक कांड; सुन सहम जाएंगे आप

Pati-Patni Aur Crime: मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दुबई से लौटे एक शख्स ने कथित तौर पर हंसिया से पत्नी की हत्या कर दी. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

By: Preeti Rajput | Published: July 7, 2026 12:53:47 PM IST

दुबई से लौटे पति का वो खौफनाक कांड
दुबई से लौटे पति का वो खौफनाक कांड


Pati-Patni Aur Crime: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली आ रही है. यहां दुबई से लौटे एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. यहां राजेपुर ओपी के नवादा गांव में सोमवार की सुबह वापस दुबई से लौटे पती ने अपनी पत्नी रिंकू कुमारी की हंसिया से गला रेत कर जान ले ली. 

पत्नी को उतारा मौत के घाट 

रिंकू कुमारी का शव बेड के नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मनोज भगत घर की खिड़की तोड़कर भाग गया. मनोज के भाई सनोज भगत से थाने पर पुलिस पूछताछ कर रही है. रिंकू के पिता राजेंद भगत ने रिंकू कुमारी की हत्या की FIR दर्ज कराई है. बता दें कि मनोज दुबई में काम करता है.

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शादी में शामिल होने आया था युवक 

जानकारी के मुताबिक, युवक 26 जुलाई को होने वाली साली की शादी में आया हुआ था. रिंकू की बड़ी बहन ने मनोज का किसी और महिला से अफेयर की बात कही थी. उसने बताया कि रात में मनोज और रिंकू ने साथ में खाना भी खाया था. उसने रिंकू को गहने भी पहनाए थे. लेकिन सुबह दोनों में विवाद हो गया. इसके बात मनोज ने अपनी पत्नी रिंकू को मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने दी मामले की जानकारी 

SDPO सरैया अभिजीत कौर ने जानकारी दी कि महिला की निर्मम तरीके से हत्या की गई है. परिवार ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वह फरार हो गया है. फरार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. 

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Tags: crime newshusband slit wife throatmuzaffarpur newmuzaffarpur wife murder
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