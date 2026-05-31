Pati-Patni Aur Wo: पहले जहर, फिर गला घोंटकर हत्या! प्यार में अंधा हुआ युवक, प्रेमिका संग मिलकर पत्नी को दी दर्दनाक मौत

Pati-Patni Aur Wo: आजकल हर कोई रिश्तों की सीमा को पार कर चुका है. ऐसा ही एक मामला यूपी के बलिया से सामने आया है. यहां पांच दिन पहले सोमवार को शिवपुर दियर में एक महिला की लाश मिली थी. अब खुलासा हुआ है कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जिसने उसके साथ जीने-मरने की कस्में खाई थी, उसी पति ने की है. पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. प्रेमिका ने पहले महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और फिर पति ने जनेश्वर मिश्र सेतु के पास गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. दोनों ने खुद को बचाने के लिए शव को झाड़ियों में फेंक दिया. शक पति पर न जाए इसलिए उसने नाटक करने के बाद पत्नी की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी. छानबीन में खुलासा हुआ कि पति और उसकी प्रेमिका ने महिला की जान ले है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटनास्थल से मृतका के जेवर, चूड़ियां और पर्स के साथ कुछ अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं.

प्रेमिका संग मिलकर पति ने ली जान

बीते रविवार को शिवपुर दियर के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था. पुलिस ने शव के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हासिल नहीं हुआ. इस बीच गड़वार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कारी निवासी श्यामदेव ने बताया कि उसकी बेटी प्रीती की शादी साल 2025 में चुन्नीलाल प्रजापति के साथ हुई थी. शादी के बाद प्रीति को दहेज के लिए काफी प्रताड़ित किया जा रहा है. 22 मई को ससुराल वालों ने जानकारी दी कि वह कहीं चली गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी. जांच के चलने शोभा चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया.

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क्या है पूरा मामला?

महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चुन्नीलाल व शोभा चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को दोनों ने कहानी सुनाई, उसे सुन सभी हैरान रह गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी शोभा चौरसिया ने 22 मई को प्रीति अपनी बीमार सास को देखने के लिए अस्पताल आई थी. फिर सुबह 9 बजे चुन्नी लाल के कहने पर शोभा उसकी पत्नी प्रीति को घुमाने के बहाने अस्पताल से बाहर ई-रिक्शा पर बैठाकर बयासी पुल पर ले गई. शोभा को चुन्नीलाल ने एक पुड़िया दी थी. उसे पानी में मिलाकर पिलाने के बाद प्रीति बेहोश हो गई. फिर चुन्नीलाल प्रीति को बाइक पर बैठाकर पुल के पास सुनसान इलाके में ले गया. वहीं उसने प्रीति की गला दबाकर हत्या कर ही और झाड़ियों के बीच छिपा दिया.

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