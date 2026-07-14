तवा से डंबल तक… घर की रोजमर्रा की चीजें कैसे बन रही हैं हत्या के हथियार? घरेलू हिंसा की डराने वाली तस्वीर

Domestic Violence Case: रोटी पकाने वाला पैन, कमरे के कोने में रखा डंबल और घर को बिजली देने वाली बैटरी अब दिल्ली के कुछ घरों में डरावनी घटनाओं का विषय बन रहे हैं. जहां चाकू को कभी घरेलू झगड़ों में सबसे आम हथियार माना जाता था, वहीं अब रोजमर्रा की चीज़ें अचानक हिंसा का कारण बन रही हैं.

दिल्ली में हाल के कई मामलों ने इस बदलते ट्रेंड की ओर ध्यान खींचा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये घटनाएं अक्सर किसी बड़ी साज़िश का नतीजा नहीं होतीं, बल्कि गुस्से और कंट्रोल खोने का एक पल होती हैं.

एक हफ़्ते में दो चौंकाने वाले मामले

इस महीने, बाहरी दिल्ली के तिलंगपुर कोटला गांव में, एक 28 साल के आदमी ने अपनी पत्नी पर नाजायज संबंध होने का शक करते हुए, कथित तौर पर उस पर स्टोरेज बैटरी से हमला करके उसे मार डाला. घटना के बाद, उसने जहर की गोलियां खा लीं, अपनी तीन साल की बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ दिया, और जुर्म कबूल करने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.

ठीक तीन दिन बाद, साउथ-वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ में, एक 48 साल के आदमी ने देर रात हुई बहस के बाद अपनी पत्नी को फ्राइंग पैन से मारकर कथित तौर पर मार डाला. आरोपी खुद पुलिस स्टेशन गया और जुर्म कबूल कर लिया. उसने यह भी कहा कि उसे सिज़ोफ्रेनिया है.

डंबल, हथौड़े और कैंची भी हथियार बन गए

पिछले महीने, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के गौतमपुरी में, एक आदमी ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी पत्नी को हथौड़े से मारकर कथित तौर पर मार डाला. घटना के बाद, उसने अपने दोस्त को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी बेहोश है. इस साल, दिल्ली पुलिस SWAT कमांडो काजल चौधरी, जो चार महीने की प्रेग्नेंट थीं, की उनके पति द्वारा डंबल से हमला करने के बाद मौत हो गई. पिछले साल अगस्त में, एक आदमी ने अपने बेटे के बर्थडे गिफ्ट को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी पत्नी और सास को कैंची से मार डाला.

अचानक गुस्सा आने से हिंसा हो सकती

साइकोलॉजिस्ट का मानना ​​है कि इन मामलों में इस्तेमाल की गई चीज़ों से पता चलता है कि ज़्यादातर घटनाएं पहले से प्लान नहीं होतीं. घर की चीज़ों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से पता चलता है कि क्राइम गुस्से में किया गया था. साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसे मामलों में, लोग अक्सर जो भी हाथ में आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं. कभी-कभी, गुस्सा शांत होने के बाद, उन्हें अपने किए का एहसास होता है और वे मान लेते हैं.

हिंसा से पहले कई वॉर्निंग साइन होते

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी घटनाओं से पहले कई वॉर्निंग साइन होते हैं. बार-बार होने वाले झगड़े, गाली-गलौज, डराना-धमकाना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना और हमला अक्सर एक बड़े क्राइम का रूप ले सकता है. दिलचस्प बात यह है कि ऐसी घटनाएं अब सिर्फ़ आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े ग्रुप तक ही सीमित नहीं हैं. मेट्रोपॉलिटन इलाकों में पढ़े-लिखे और प्रोफेशनल लोगों में भी घरेलू हिंसा बढ़ रही है.

जल्दी मदद लेना बहुत जरूरी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू हिंसा झेल रहे लोगों को चुप रहने के बजाय परिवार और दोस्तों से बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग लेनी चाहिए. अगर उन्हें खतरा महसूस हो, तो उन्हें तुरंत पुलिस से कॉन्टैक्ट करना चाहिए. उनका मानना ​​है कि समय पर एक्शन लेने से किसी भी घरेलू झगड़े को खतरनाक नतीजे तक बढ़ने से रोका जा सकता है.