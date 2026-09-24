Home > क्राइम > बॉयफ्रेंड संग गई रूम पर लेकिन बाहर आई लाश! चेहरे पर चोट के निशान और कमरे में शराब की बोतल; Room no.304 की खौफनाक वारदात

बॉयफ्रेंड संग गई रूम पर लेकिन बाहर आई लाश! चेहरे पर चोट के निशान और कमरे में शराब की बोतल; Room no.304 की खौफनाक वारदात

Hotel Murder Case: साइबर सिटी हैदराबाद के माधापुर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, माधापुर के सिद्दीकी नगर में एक होटल के कमरे में 29 साल की महिला शैरोन निखिता टोपनो की संदिग्ध हालात में मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: September 24, 2026 9:40:08 AM IST

hotel murder case
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Hotel Murder Case: साइबर सिटी हैदराबाद के माधापुर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, माधापुर के सिद्दीकी नगर में एक होटल के कमरे में 29 साल की महिला शैरोन निखिता टोपनो की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक विशाखापत्तनम की रहने वाली महिला सोमवार दोपहर को अपने एक पुरुष मित्र के साथ होटल में गई. बताया जा रहा है कि, मंगलवार सुबह वही कमरा और होटल उसके लिए जानलेवा बन गया. बताया जा रहा है कि उस महिला के चेहरे पर बड़ी ही गंभीर चोटें थीं और कमरे से शराब की बोतल भी बरामद हुई है. 

अस्पताल में छोड़ हुआ फरार 

केवल यही नहीं, पुलिस जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि मृतक का दोस्त श्रीनिवास रवि तेजा उसे सोमवार दोपहर होटल के कमरा नंबर 304 में लाया था. मंगलवार सुबह रवि तेजा ने होटल स्टाफ को इस बात की जानकारी दी है कि शैरोन बेहोश हो गई है, जिसके बाद होटल स्टाफ की मदद से उसे कोठागुडा के एक प्राइवेट अस्पताल पहुँचाया गया. वहीं फिर, जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जैसे ही आरोपी को पता चला की लड़की मर गई है वैसे ही आरोपी मौके से फरार हो गया और उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया. 

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महिला की हालत थी बेहद खराब

 जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली वैसे ही पुलिस और फोरेंसिक क्लूज टीम मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतक के चेहरे पर हल्की और गंभीर चोटें मिलीं, और कमरे से एक खाली शराब की बोतल मिली. पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा. हैरानी की बात है कि न तो परिवार को और न ही पुलिस को इस बात की साफ जानकारी है कि महिला हैदराबाद में कहां रहती थी या क्या काम करती थी. 

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Tags: crime newsHyderabad newsmurder case
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