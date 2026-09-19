एक और Honeymoon कांड! हिमाचल में बंद कमरे में पति-पत्नी के बीच हुआ ऐसा झगड़ा; लड़के ने गुस्से में जला दलाई दहेज में मिली क्रेटा कार

Honeymoon Crime: पंजाब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, पंजाब का एक कपल हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के खज्जियार में हनीमून मनाने गया था. बताया जा रहा है कि ये कपल रात में एक होटल में रुका था, लेकिन उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया. झगड़ा बढ़ने पर गुस्साए पति ने अपनी ही क्रेटा कार में आग लगा दी. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि कपल की हाल ही में शादी हुई थी. पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल, पंजाब के लुधियाना से अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ खज्जियार घूमने आया था और होटल में रुका हुआ था. मंगलवार देर रात कपल के बीच झगड़ा हो गया और गुस्साए पति ने प्राइवेट होटल की पार्किंग में खड़ी क्रेटा कार में आग लगा दी.
पत्नी से हुआ झगड़ा तो जला डाली कार
जानकारी के मुताबिक, नए शादीशुदा जोड़े का झगड़ा किसी और वजह से नहीं हुआ बल्कि दहेज में मिली कार के कारण हुआ था. झगड़ा बढ़ने पर पति ने कथित तौर पर कार पर ज्वलनशील चीज़ डालकर आग लगा दी और मौके से भाग गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी और दूसरे रिश्तेदारों से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही असली वजह और घटना का क्रम कन्फर्म होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना के समय पार्किंग में कोई और गाड़ी खड़ी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. बताया जा रहा है कि होटल स्टाफ ने घटना का प्राइवेट मामला होने की वजह से ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, और पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है.
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वायरल हो रहा वीडियो
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जी हाँ! इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. इसमें साफ़ दिख रहा है कि गाड़ी में आग लगी हुई है और कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं. लोग दूसरों से चिल्ला रहे हैं कि गाड़ी में आग लगी है, वे आगे न आएं. यह 30 सेकंड का वीडियो भी चल रहा है. इस घटना से होटल स्टाफ में दहशत फैल गई.
A newly married couple from Ludhiana in Punjab came to visit Khajjiar in Chamba district of Himachal Pradesh. During their stay at hotel an argument started between the husband and wife and the wife allegedly taunted him about the Creta car given in the dowry.
Distressed and… pic.twitter.com/HUWGz5UYA8
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) September 18, 2026