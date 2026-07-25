Home > क्राइम > बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…

बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…

Himachal Pradesh Crime News: हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक मामले में रेप और POCSO के झूठे केस में फंसाए गए यूवक के खिलाफ सबूतों और FSL रिपोर्ट के आधार पर FIR रद्द करने का फैसला सुनाया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 25, 2026 1:18:51 PM IST

बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध
बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध


Himachal Pradesh Crime News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़े मामले पर फैसला सुनाया है. इस मामले में एक बार फिर से न्यायिक व्यवस्था में साइंटिफिक सबूतों की अहमियत को बढ़ावा दिया है. हाई कोर्ट ने रेप और POCSO एक्ट के तहत एक मामले में फैसला सुनाते हुए युवक के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि साइंटिफिक सबूत किसी भी व्यक्ति को बेगुनाह साबित कर सकता है. उसे लंबे ट्रायर में नहीं फंसाया जा सकता. 

नाबालिग की शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस 

दरअसल, ये मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का है. यहां साल 2023 में एक महिला पुलुस स्टेशन के नाबालिग ने आयुष नाम के एक युवक पर केस दर्ज कराया था. पुलिस ने लड़की की शिकायत पर IPC सेक्शन 376 (रेप), सेक्शन 506 (धमकी देना) और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. लड़की ने शिकायत में कहा कि 9 मार्च 2023 को आयुष उसके घर में घुसा और उसने रेप किया. साथ ही उसने धमकी दी कि अगर ये बात उसने किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. इसके बाद वह प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को जन्म दिया. 

You Might Be Interested In

सच जान हैरान रह गए लोग 

लेकिन जांच के दौरान  FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) ने पूरे केस को पलट कर रख दिया. रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़िता ने पुलिस को एक बार फिर से स्पलीमेंट्री स्टेटमेंट दिया. जिसमें उसने माना कि आयुष ने नहीं, बल्कि उसके भाई ने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे. जांच और DNA सबूत से पता लगा कि आरोपी युवक पर लगाए सभी इल्जाम झूठे थे. इसके बाद आयुष के ऊपर दर्ज FIR रद्द कर दी गई. 

ये भी पढ़ें: खाना न मिलने पर उतार देता था मौत के घाट, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे… भारत के सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी रोंगटे खड़े कर…

क्या बोले जस्टिस राकेश कैंथला?

इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश कैंथला की सिंगल बेंच ने कहा कि ‘जब साइंटिफिक सबूत किसी व्यक्ति को बेगुनाह साबित कर देते हैं, तो उसे लीगल मामले में घसीटने को मजबूर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने युवक पर दर्ज FIR भी रद्द कर दी है.’ कोर्ट ने अपने फैसले में फेयर इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक सबूत को महत्व दिया. 

ये भी पढ़ें: BSAP बैरक में जवान ने सर्विस कार्बाइन से खुद को मारी गोली, आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? मौत की वजह बनी रहस्य

Tags: DNA ReportDNA TesHimachal High CourtHimachal Newspocso caserape case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर शिव भक्त को ज़रूर करने चाहिए इन 10 पावन...

July 24, 2026

प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन...

July 24, 2026

सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

July 24, 2026

मनोज कुमार की 5 दमदार फिल्में

July 24, 2026

पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

July 24, 2026

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026
बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…
बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…
बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…
बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…