बच्चे का बाप निकला सगा भाई, चोरी-छिपे बहन संग बनाए अवैध संबंध; फिर दूसरे युवक पर…

Himachal Pradesh Crime News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़े मामले पर फैसला सुनाया है. इस मामले में एक बार फिर से न्यायिक व्यवस्था में साइंटिफिक सबूतों की अहमियत को बढ़ावा दिया है. हाई कोर्ट ने रेप और POCSO एक्ट के तहत एक मामले में फैसला सुनाते हुए युवक के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि साइंटिफिक सबूत किसी भी व्यक्ति को बेगुनाह साबित कर सकता है. उसे लंबे ट्रायर में नहीं फंसाया जा सकता.

नाबालिग की शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस

दरअसल, ये मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का है. यहां साल 2023 में एक महिला पुलुस स्टेशन के नाबालिग ने आयुष नाम के एक युवक पर केस दर्ज कराया था. पुलिस ने लड़की की शिकायत पर IPC सेक्शन 376 (रेप), सेक्शन 506 (धमकी देना) और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. लड़की ने शिकायत में कहा कि 9 मार्च 2023 को आयुष उसके घर में घुसा और उसने रेप किया. साथ ही उसने धमकी दी कि अगर ये बात उसने किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. इसके बाद वह प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को जन्म दिया.

सच जान हैरान रह गए लोग

लेकिन जांच के दौरान FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) ने पूरे केस को पलट कर रख दिया. रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़िता ने पुलिस को एक बार फिर से स्पलीमेंट्री स्टेटमेंट दिया. जिसमें उसने माना कि आयुष ने नहीं, बल्कि उसके भाई ने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे. जांच और DNA सबूत से पता लगा कि आरोपी युवक पर लगाए सभी इल्जाम झूठे थे. इसके बाद आयुष के ऊपर दर्ज FIR रद्द कर दी गई.

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क्या बोले जस्टिस राकेश कैंथला?

इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश कैंथला की सिंगल बेंच ने कहा कि ‘जब साइंटिफिक सबूत किसी व्यक्ति को बेगुनाह साबित कर देते हैं, तो उसे लीगल मामले में घसीटने को मजबूर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने युवक पर दर्ज FIR भी रद्द कर दी है.’ कोर्ट ने अपने फैसले में फेयर इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक सबूत को महत्व दिया.

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