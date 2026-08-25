हिजाब नहीं पहना तो घर में ही गाढ़ दी बीवी-बेटियों की लाशें, यूपी में जल्लाद बना था शौहर; पहले ही कर लिया था मौत के सामान का इंतजाम

UP Crime | Hijab Ban: अब सिर्फ हिजाब विवाद विदेशों तक सीमित नहीं रहा. पिछले कुछ सालों में भारत में भी हिजाब पहनने-न पहनने को विवाद छिड़ा हुआ है. कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुस्लिम युवतियां स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांग रही हैं. वहीं हाल ही में प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं की छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर एक ऐसा फैसला सुनाया जो हैरान कर देने वाला था. हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. और स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का पूरा अधिकार है. अब सवाल ये उठता है कि देश की बेटियां हिजाब अपनी मर्जी से पहनना चाहती हैं या उन पर परिवार और समाज का कोई दबाव है? बता दें कि पिछली साल हिजाब को लेकर एक ऐसा अपराध सामने आया था जो बेहद शर्मनाक और रौंगटे खड़े कर देने वाला है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के शामली में एक शख्स ने हिजाब न पहनने पर अपनी बीवी-बेटियों को मौत के घाट उतार दिया था. चलिए जान लेते हैं क्या था पूरा मामला.

जब बिना हिजाब बीवी निकली घर से बाहर

उत्तर प्रदेश के शामली से आया ये मामला कट्टरपंथी को साफ दर्शाता है. यहां एक पिता और शौहर सिर्फ हिजाब के लिए हैवान बन गया था. दरअसल, शामली का रहने वाला शख्स फारुख तंगी के दौर से गुजर रहा था. ये शख्स शादी में रोटी बनाकर अपना घर चलाता था और बच्चों को पालता था. हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि बच्चो की पढ़ाई तक छूट गई थी. जिसके बाद उसकी पत्नी ने फैसला लिया कि वो बाहर जाकर नौकरी करेगी और अपने परिवार की कुछ मदद करेगी. लेकिन महिला के शौहर को ये बात ना नागवार गुजरी. फारुख को लगा अगर उसकी पत्नी बाहर काम करने जाएगी तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे. बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ. जिसके बाद बीवी बिना हिजाब और बुर्के के अपने मायके चली गई. जिसके बाद महिला मायके में एक महीने तक रही.

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घर पर पहले ही कर लिया था मौत का इंतजाम

करीब एक महीने बाद फारुख बीवी को तो उसके घर लेने गया लेकिन दिल और दिमाग में नापाक प्लान बनाकर. वहीं फारुख अपनी बीवी को घर ले आया. घर लाने से पहले फारुख बीवी को मारने की पूरी तैयारी कर चुका था. शख्स ने घर के अंदर सेप्टिक टैंक के बहाने एक गहरा गड्ढा खुदवा लिया था. इसके साथ ही कैराना से एक अवैध कट्टा भी खरीद लाया था. जिसके बाद शख्स ने अपनी बीवी को गोली से मार दिया. वहीं जब दोनों बच्चियां गोली की आवाज सुन कमरे से बाहर आईं तो फारुख ने डर से उन दोनों को भी मार डाला.

ऐसे लगाया लाश को ठिकाने

इतना ही नहीं इसके बाद फारुख ने बीवी और बच्चियों की लाश को गढ्ढे में डाल दिया और उसे पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया. बता दें कि फारुख और ताहिरा के कुल 5 बच्चे थे जिसमें 3 लड़कियां और दो लड़के शामिल थे. जिन बच्चियों की हत्या की गई उनमे 14 साल की बेटी आफरीन और 10 साल की सेहरीन थी. वहीं जब तीन बच्चों ने अपने बाप से माँ और बहनों का पूछा तो उसने कहा कि वो तीनों नानी के घर हैं. वहीं जब लंबे समय तक मायके वालों पर ताहिरा का फोन नहीं पहुंचा तब उन्हें शक हुआ और ताहिरा के पिता ने गांव के प्रधान की मदद से पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

ऐसे माना जुर्म

फारुख का गुनाह ज़्यादा समय तक नहीं छुप सका और पुलिस की पूछताछ में आखिरकार फारुख ने सब सच उगल दिया. फारुख के खुलासे के बाद पुलिस मजदूरों को लेकर घर पहुंची और खुदाई करवाई. ताहिरा और उसकी दो मासूम बेटियों की लाशें बरामद हुईं. फारुख ने ये बात कुबूल की कि उसकी बीवी बिना हिजाब के अपने घर गई और वो नौकरी करना चाहती थी. जिसकी वजह से वो बेहद आक्रोश में था और उसने हत्या कर दी.