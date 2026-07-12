क़हर ढाएगी असीरों की तड़प और भी उलझेंगे हल्क़े दाम के, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तीन दिनों तक बंधक बनाकर पीटते रहें दो कौड़ी के धर्म के ठेकेदार

Odisha News: ओडिशा के गंजाम जिले से एक कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. वीडियो में एक युवक को बंद कमरे के भीतर बेरहमी से पीटते हुए दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है.

”आप मज़लूम के अश्कों से न खिलवाड़ करें

ये वो दरिया हैं जो शहरों को निगल सकते हैं”

पीड़ित ने खुद को अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय का बताते हुए आरोप लगाया है कि उसे करीब तीन दिनों तक अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा जान से मारने की धमकियां दी गईं.

पीड़ित की पहचान

शिकायत के अनुसार, प्रशांत दास एक गरीब अनुसूचित जाति परिवार से हैं और उनके माता-पिता दोनों दृष्टिबाधित हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उन पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया. जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उन्हें कथित तौर पर एक कमरे में बंद कर लगभग तीन दिनों तक रखा गया. इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई तथा भोजन और पानी भी नहीं दिया गया.

पीड़ित ने की अपील

पीड़ित की पहचान गंजाम जिले के सदर थाना क्षेत्र के कृपासिंधुपुर गांव निवासी प्रशांत दास के रूप में हुई है. उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ओडिशा के मुख्य सचिव, डीजीपी, गंजाम जिला प्रशासन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है.

पीड़ित को दी धमकी

शिकायत में प्रशांत दास ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें गांव छोड़ने की धमकी दी गई और पुलिस या प्रशासन से शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई. उन्होंने कहा कि घटना के दौरान उनके दृष्टिबाधित माता-पिता पूरी तरह असहाय हो गए थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था.

पुलिस सुरक्षा की मांग है

युवक ने दावा किया है कि उसने घटना से जुड़े वीडियो, पेन ड्राइव और अन्य दस्तावेज संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए हैं. उसने मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा जांच पूरी होने तक स्वयं और अपने माता-पिता को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है.