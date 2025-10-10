मां से हुआ बोर, तो कलयुगी बेटे ने ये किया काम, उड़ जाएंगे आपके होश
मां से हुआ बोर, तो कलयुगी बेटे ने ये किया काम, उड़ जाएंगे आपके होश

महाराष्ट्र के नासिक (Nashik) में एक कलयुगी बेटे (Kalyugi Son) ने अपनी 80 साल मां की बेरहमी से हत्या (Brutally Murder) कर दी. आरोपी ने अपनी मां की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी और बाद में पुलिस थाने में आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 10, 2025 4:07:55 PM IST

Son killed his own old mother: कलयुग में आज कल क्या नहीं देखना पड़ रहा है. एक ऐसा ही चौंका देने वाली घटना महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई है. जहां, एक कलयुगी बेटे ने अपनी 80 साल की मां को मौत के घाट उतार दिया. इसके पीछे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. 

आखिर क्या है हत्या का मामला:

यह दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई है. जहां, नासिक के जेल रोड स्थित शिवाजीनगर इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपनी 80 साल की बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतार दिया. 

“बोर हो गया था, इसलिए की हत्या”:

मंगलवार रात को हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात में 58 साल के अरविंद मुरलीधर पाटिल ने अपनी 80 साल की मां यशोदाबाई मुरलीधर पाटिल की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने जो बताया हर कोई हैरान रह गया था. आरोपी खुद पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण करते हुए बताया कि “मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने अपनी मां की हत्या कर दी”, अब मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं. 

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला:

आरोपी के जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने बिना किसी देर किए उसके तुरंत गिरफ्तार कर लिया. घर के अंदर पुलिस को मृतक बुजुर्ग का शव पड़ा मिला. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. 

मानसिक स्थिति की जांच है जारी:

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति की वजह से ही उसकी पत्नी कुछ समय पहले उसे छोड़कर चली गई थी. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है. 

