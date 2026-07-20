Home > क्राइम > Video: पत्नी निकली ‘जल्लाद’… 8 दिन से कमरे में बंद पति, बिना खाना-पानी कैसे गुजार रहा अपनी जिंदगी?

Video: पत्नी निकली ‘जल्लाद’… 8 दिन से कमरे में बंद पति, बिना खाना-पानी कैसे गुजार रहा अपनी जिंदगी?

Hathras Crime News: हाथरस में रिटायर्ड शिक्षक अशोक कुमार ने पत्नी पर सात साल से प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि पिटाई से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और मदद की गुहार लगाई.

By: Preeti Rajput | Published: July 20, 2026 2:34:02 PM IST

पत्नी निकली 'जल्लाद'... 8 दिन से कमरे में बंद पति
पत्नी निकली 'जल्लाद'... 8 दिन से कमरे में बंद पति


Hathras Crime News: उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के मोहल्ला बालापट्टी में पूर्व शिक्षक अशोक कुमार पिछले आठ दिनों से अपने ही घर में बंधक बने हुए हैं. एक कमरे में वह पिछले आठ दिनों से भूखे-प्यासे कैद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उन्हें पिछले सात सालों से मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी प्रताड़ित किया है. वह खिड़की के सहारे सांस लेकर केवल अपनी जिंदगी बचा पा रहे हैं. इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. 

8 दिन से कैद पति

पीड़ित अशोक कुमार के अनुसार, ये प्रताड़ना उनके साथ पहली बार नहीं हो रही है. वह ये नर्क पिछले लंबे समय से झल रहे हैं. अशोक कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी उन्हें घर के एक कमरे में बंद कर बाहर चली जाती है. इस बार वह जाने से पहले केवल चार दिनों का खाना बनाकर गई. खाना खत्म होने के बाद पर भूख से तड़प रहा है. 

You Might Be Interested In

घरेलू हिंसा और प्रताड़ना 

पीड़ित अशोक कुमार के मुताबिक, घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का यह सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से इस नर्क को झेल रहे हैं. अशोक कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी अक्सर उन्हें इसी तरह कमरे में बंद करके बाहर चली जाती है. इस बार भी वह जाने से पहले सिर्फ चार दिन का खाना बनाकर रख गई थी. खाना खत्म होने के बाद बुजुर्ग शिक्षक भूख से तड़पने लगे. कमरे में बंद लाचार अशोक कुमार जब भूख से तड़पने लगा, तो उसने पड़ोस में रहने वाले उनके भाइयों के परिवार ने खिड़की के रास्ते खाना-पानी देना शुरू कर दिया. जिससे उसकी जान बच पाई. 

पत्नी पर लगाए हैरान कर देने वाले आरोप 

बुजुर्ग पति ने अपने पत्नी को लेकर कई हैरान कर देने वाले दावे किए. वह बेहद हैरान कर देने वाला था. अशोक कुमार ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह पिछले सात साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं. जब पत्नी घर पर रहती, तो वह उसके साथ काफी मारपीट करती है. पीड़ित ने आरोप लगाया कि पत्नी द्वारा लगातार सिर और चेहरे पर मारपीट करने के कारण उनकी आखों की रोशनी चली गई.

पुलिस को दी गई सूचना 

आरोपी महिला का डर केवल पति पर नहीं, बल्कि रिश्तेदारों और मोहल्ले पर था. महिला के गुस्से और कानून में फंसने के डर से कोई रिश्तेदार घर का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया. जब आसपास के लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी. हाथरस पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पहुंच गई. लेकिन अशोक कुमार के मन में पत्नी का डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने पुलिस को कहा कि जब तक पत्नी खुद नहीं आती, तब तक वह दरवाजा नहीं खोलने वाला है. इसके बाद पुलिस टीम वापस लौट गई. 

ये भी पढ़ें: Crime News: IPS ट्रेनी का बनाया प्राइवेट वीडियो और की मारपीट, इस टॉर्चर से भी मन नहीं भरा तो पति को भेज दिया वीडियो, उसके…

कैद से रिहा होना चाहता है बुजुर्ग 

पीड़ित बुजुर्ग शिक्षक काफी समय से केवल एक ही उम्मीद लगाए हुए है कि इस कैद से उसे न जाने कब आजादी मिलने वाली है. उन्होंने प्रशासन और समाज से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी वापस आए और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें इस कैद से बार निकाले. वह उस घर में नहीं रहना चाहता. उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें एक सुरक्षित वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए, ताकी वह अपनी बची जिंदगी शांति के साथ बिता सकें. 

ये भी पढ़ें: मैं कूदने जा रहा हूं…न्यू यमुना ब्रिज पर छलांग लगाने से पहले पत्नी से करता रहा फोन पर बात, पीछे-पीछे पहुंची महिला ने भी…

Tags: Domestic Violence Husband Assault HathrasHathras News Ashok Kumar Teacher 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026

एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब

July 19, 2026

बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के...

July 19, 2026

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026
Video: पत्नी निकली ‘जल्लाद’… 8 दिन से कमरे में बंद पति, बिना खाना-पानी कैसे गुजार रहा अपनी जिंदगी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: पत्नी निकली ‘जल्लाद’… 8 दिन से कमरे में बंद पति, बिना खाना-पानी कैसे गुजार रहा अपनी जिंदगी?
Video: पत्नी निकली ‘जल्लाद’… 8 दिन से कमरे में बंद पति, बिना खाना-पानी कैसे गुजार रहा अपनी जिंदगी?
Video: पत्नी निकली ‘जल्लाद’… 8 दिन से कमरे में बंद पति, बिना खाना-पानी कैसे गुजार रहा अपनी जिंदगी?
Video: पत्नी निकली ‘जल्लाद’… 8 दिन से कमरे में बंद पति, बिना खाना-पानी कैसे गुजार रहा अपनी जिंदगी?