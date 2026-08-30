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UP Crime: मुंह में ठूंसा कपड़ा और कलकिंत कर दिया ‘मां-बेटे’ का रिश्ता, सोते वक्त दी ऐसी यातनाएं… शिकायत पर खुल गए सारे कुकर्म!

हाथरस में रिश्तों को तार-तार करने वाली खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एक शराबी बेटे ने अपनी ही 63 वर्षीय बुजुर्ग मां के हाथ-पैर बांधकर उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Kajal Jain | Published: August 30, 2026 12:16:14 PM IST

मुंह में ठूंसा कपड़ा और कलकिंत कर दिया 'मां-बेटे' का रिश्ता, सोते वक्त दी ऐसी यातनाएं... शिकायत पर खुल गए सारे कुकर्म!
मुंह में ठूंसा कपड़ा और कलकिंत कर दिया 'मां-बेटे' का रिश्ता, सोते वक्त दी ऐसी यातनाएं... शिकायत पर खुल गए सारे कुकर्म!


UP Crime: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी सारी हदें पार करते हुए अपनी ही 63 वर्षीय विधवा मां को अपनी हवस का शिकार बना डाला. जिस मां ने नौ महीने कोख में रखकर उसे पाला-पोसा, उसी कलयुगी और नशेड़ी बेटे ने उस पर ऐसा जुल्म ढाया जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाएगा. आरोपी बेटे ने सोते वक्त या घर में अकेली पाकर अपनी ही मां के हाथ-पैर कपड़े से बांध दिए, उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह चीख न सके और फिर घिनौने अपराध को अंजाम दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में गुस्से और दहशत का माहौल है. पुलिस ने बड़े भाई की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित बुजुर्ग महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है. 

क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ इस भयानक राज का खुलासा?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दर्दनाक और घिनौनी घटना हाथरस जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है. पुलिस और एफआईआर के मुताबिक, यह खौफनाक वारदात 27 अगस्त 2026 की रात करीब 9 बजे की है. आरोपी बेटा विजय (जिसे पप्पू भी कहा जाता है) शराब पीने का आदी है. घटना की रात वह पूरी तरह से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा. उस वक्त उसकी 63 साल की बुजुर्ग मां घर पर अकेली थीं या सो रही थीं. नशे में अंधा हो चुके 25 वर्षीय बेटे ने अपनी ही मां को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया. उसने विरोध करने पर बुजुर्ग मां के हाथ-पैर कपड़े से बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह किसी को आवाज न लगा सकें. इसके बाद उसने अपनी मां के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. इस खौफनाक वारदात से बुजुर्ग मां की तबीयत बेहद बिगड़ गई और वह पूरी तरह सहम गईं.

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बड़े भाई की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन

अगले दिन जब पीड़ित मां ने हिम्मत जुटाई और नोएडा में प्राइवेट नौकरी करने वाले अपने छोटे बेटे को फोन करके आपबीती सुनाई, तो उनके होश उड़ गए. छोटे बेटे ने तुरंत बिना देर किए स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई. इसके अलावा, बड़े बेटे ने भी सिकंदराराऊ थाने में लिखित शिकायत दी. शिकायत मिलते ही हाथरस पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी बेटे विजय उर्फ पप्पू को धर दबोचा. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) यानी रेप और अन्य गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं, पीड़ित बुजुर्ग मां को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस की कार्रवाई और ग्रामीणों के चौंकाने वाले खुलासे

इस भयानक घटना के बाद से गांव में भारी गुस्सा और दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी बेटे का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले भी किसी अन्य मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. सिकंदराराऊ सर्किल ऑफिसर (CO) अमित पाठक ने मीडिया को जानकारी दी कि बड़े भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पीड़िता की पहचान गुप्त रखी गई है ताकि उसकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे. पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट्स व सबूतों के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि इस कलयुगी बेटे को कोर्ट से कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.

ये भी पढ़ें:- बॉयफ्रेंड संग रंगरलियां मना रही थी 2 बेटियों की मां, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो कर दिया बड़ा कांड ; चादर में लिपटा मिला शव!

Tags: uttar pradesh news
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