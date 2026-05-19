कभी थी हेड कांस्टेबल की बेटी, फिर कैसे पति की मौत के बाद बन गई लेडी डॉन? भाई के नाम पर चलाया अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य

Haseena Parkar Story: मायानगरी मुंबई में एक ऐसा भी दौर था जब वहां के लोगों के सपने और किस्मत एक हेड कांस्टेबल के बेटे और बेटी की मुट्ठी में कैद हो गए. दोनों भाई-बहन ने देश की आर्थिक राजधानी को अपनी हर मर्जी पर नचाया. हम बात कर रहें है कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन, हसीना पारकर की.

दाऊद के देश से भाग जाने के बाद, हसीना ने पूरे मुंबई पर अपना राज कायम कर लिया. आखिर हसीना पारकर की कहानी क्या थी? और वह कैसे अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी आपा बनकर उभरीं? अपने पति की मृत्यु के बाद, उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपने भाई, दाऊद इब्राहिम के नाम पर सत्ता हासिल की

हसीना पारकर कौन थी?

हसीना पारकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में स्थित मुमका गांव में हुआ था. हसीना के पिता, इब्राहिम कास्कर, मुंबई पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनकी मां, अमीना बी, एक गृहिणी थीं. वह बारह भाई-बहनों में से एक थीं; हसीना सातवीं संतान थीं, जबकि दाऊद इब्राहिम तीसरी संतान था. हसीना पारकर, कुख्यात अपराधी, ड्रग डीलर और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कास्कर की छोटी बहन थीं.

मुंबई एक ऐसा शहर जिस पर कभी हाजी मस्तान से लेकर करीम लाला और बाद में दाऊद जैसे पुरुषों का दबदबा था. वहां हसीना पारकर जैसी एक लेडी डॉन का उदय हुआ. उन्होंने अपराध की दुनिया में अपनी एक मजबूत और अलग पहचान बनाई. इस तरह, आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक गॉडमदर सत्ता में आई. हसीना 1991 में अंडरवर्ल्ड के मामलों में तब शामिल हुईं, जब उनके पति, इस्माइल पारकर की हत्या अरुण गवली और उसके गिरोह ने गोली मारकर कर दी थी. कुख्यात जे.जे. अस्पताल शूटआउट की साज़िश दाऊद इब्राहिम ने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए रची थी.

हसीना का परिवार

हसीना के परिवार में उसके पति, इस्माइल; दो बेटे, दानिश और अली शाह; और दो बेटियां थीं. उसकी एक बेटी की शादी 2005 में हुई थी. इसी बीच, उसका बड़ा बेटा, दानिश, 2006 में एक सड़क दुर्घटना में गुजर गया. हसीना अपने सभी काम अपने छोटे बेटे, अली, और परिवार के एक साथी, सलीम, के साथ मिलकर संभालती थी.

हसीना की आपराधिक गतिविधियां

हसीना ने निश्चित रूप से अपने भाई दाऊद के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने पूरी तरह से अपनी काबिलियत के दम पर संगठित अपराध सिंडिकेट के भीतर खुद को एक अहम हस्ती के तौर पर स्थापित कर लिया. उसकी मुख्य गैर-कानूनी गतिविधियों में फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, हवाला (पैसे के गैर-कानूनी लेन-देन), फिल्मों के विदेशी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करना, और केबल टीवी ऑपरेटरों से प्रोटेक्शन मनी वसूलना शामिल था. हसीना का इतना दबदबा था कि रियल एस्टेट डेवलपर्स SRA (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) योजनाओं के तहत अपनी जमीन के रीडेवलपमेंट के लिए झुग्गी-झोपड़ी वालों से अनुमतियां दिलाने में मदद के लिए उसके पास आते थे.

हालांकि, सालों तक गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल रहने के बावजूद, हसीना के खिलाफ सिर्फ़ एक FIR दर्ज हुई थी 21 अप्रैल, 2007 को जो खास तौर पर एक सरकारी ज़मीन प्रोजेक्ट (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) से जुड़ी थी.

भाई दाऊद और बहन हसीना के बीच अटूट रिश्ता

हसीना हमेशा अपने भाई, दाऊद इब्राहिम, के प्रति अपनी अटूट वफ़ादारी और मजबूत समर्थन के लिए जानी जाती थी. जब दाऊद दुबई चला गया, तो हसीना ने उसके नक्शेकदम पर चलते हुए मुंबई में उसके आपराधिक साम्राज्य की बागडोर संभाल ली. रिपोर्टों के अनुसार, पार्कर के पास ₹5,000 करोड़ की बेनामी संपत्तियां थीं.

कैसे हुआ हसीना पारकर का निधन?

हसीना पारकर का निधन 6 जुलाई 2014 में 51 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी. उन्होंने मुंबई के डोंगरी स्थित अस्पताल में आखिरी सांस ली थी. उनके आखिरी दिनों में उनका छोटा बेटा अली और बेटी साथ थें.