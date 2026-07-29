Haryana Woman Unauthorised Heart Surgery: टूटा था पैर, डॉक्टर ने कर डाली दिल की सर्जरी; महिला की मौत पर पानीपत में मचा बवाल

Haryana Woman Unauthorised Heart Surgery: हरियाणा के पानीपत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है. यहां एक महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद बिना इजाज़त हार्ट प्रोसीजर कर दिया. जिसके कारण महिला की मौत हो गई. पुलिस ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना पानीपत में GT रोड पर पार्क हॉस्पिटल की है. शिकायत के मुताबिक, मृतक गुड्डी देवी, रमेश नगर की रहने वाली थीं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की रहने वाली थीं, 24 जुलाई को एक सड़क हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें ऑर्थोपेडिक इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उनके बेटे कुलदीप ने आरोप लगाया कि परिवार को उम्मीद थी कि डॉक्टर फ्रैक्चर का इलाज करेंगे. हालांकि, अगले दिन, उन्हें बताया गया कि हार्ट प्रोसीजर किया गया था और उनकी जानकारी या सहमति के बिना एक स्टेंट लगाया गया था.

अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि हॉस्पिटल ने प्रोसीजर के लिए ज़रूरी सहमति फॉर्म पर परिवार के सदस्यों के जाली साइन किए. परिवार के मुताबिक, उन्हें कभी नहीं बताया गया कि गुड्डी देवी को कार्डियक इंटरवेंशन की ज़रूरत है और उन्हें इसके बारे में ऑपरेशन होने के बाद ही पता चला. कुलदीप ने डॉक्टरों पर मेडिकल लापरवाही, धोखाधड़ी और गैर-ज़रूरी प्रोसीजर करने का आरोप लगाया है, और कहा है कि इसी इलाज की वजह से आखिरकार उनकी मां की मौत हो गई.

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पुलिस ने दर्द की शिकायत

शिकायत के आधार पर, पानीपत के सेक्टर-29 पुलिस स्टेशन ने डॉक्टरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106, 318(4) और 351(2) के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस ने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है और नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने कहा कि गुड्डी देवी के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जिससे मौत का सही कारण पता चलने की उम्मीद है.

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