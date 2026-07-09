Home > क्राइम > नहीं मिटी 2 बच्चों की मां की जवानी! शादी 20 साल बाद रचाई दूसरी शादी; WhatsApp स्टेटस देख पति बौखलाया

नहीं मिटी 2 बच्चों की मां की जवानी! शादी 20 साल बाद रचाई दूसरी शादी; WhatsApp स्टेटस देख पति बौखलाया

Haryana Love Affair: हरियाणा के हिसार ज़िले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रहे जाएंगे. दरअसल, यहां जगन गाँव के रहने वाले मनीष कुमार (45) की पत्नी, शादी के ठीक 20 साल बाद अपने पति और दो छोटे बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई.

By: Heena Khan | Published: July 9, 2026 11:29:46 AM IST

haryana love affair
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Haryana Love Affair: हरियाणा के हिसार ज़िले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रहे जाएंगे. दरअसल, यहां जगन गाँव के रहने वाले मनीष कुमार (45) की पत्नी, शादी के ठीक 20 साल बाद अपने पति और दो छोटे बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. इतना ही नहीं, महिला ने राजस्थान के एक मंदिर में चुपके से दूसरी शादी भी कर ली. बता दें कि धोखा देने वाला ये मामला तब सामने आया जब पीड़ित पति ने अपने ससुराल वालों के सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट देखे. इस सदमे और धोखे से टूट चुके पति ने अब न्याय के लिए आवाज उठाई और कोर्ट तक पहुंचा. 

दो बच्चों की माँ को हुआ प्यार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष कुमार ने हिसार कोर्ट में दायर एक निजी शिकायत में पूरी घटना का ब्यौरा दिया है. मनीष ने 2 नवंबर, 2006 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार रेखा (35) से शादी की थी. दंपति के दो बेटे थे और कई सालों तक परिवार बहुत खुशी-खुशी रहा. 2023 में, मनीष काम के सिलसिले में भिवानी के सिवानी (वार्ड 5) में रहने लगे. आरोप है कि इसी दौरान सतीश नाम का एक व्यक्ति अक्सर उनके घर आने-जाने लगा और आखिरकार रेखा का प्रेमी बन गया.

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WhatsApp स्टेटस ने उठाया सच से पर्दा

मनीष का कहना है कि नवंबर 2025 में रेखा अचानक अपने पिता आशाराम और भाई संजीव के साथ बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी थी. मनीष ने सिवानी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी. इसके बाद जो हुआ, उसकी मनीष ने कभी कल्पना भी नहीं की थी. 1 दिसंबर, 2025 को उन्हें सोशल मीडिया और ससुराल वालों के WhatsApp स्टेटस अपडेट से पता चला कि उनकी पत्नी रेखा, राजस्थान के चुरू ज़िले के धनोथी गाँव में सतीश से शादी कर रही है. यह जानकारी मिलते ही मनीष तुरंत अपनी बुजुर्ग माँ नन्ही देवी और अपने दो बेटों को साथ लेकर राजस्थान के राजगढ़ स्थित धनोथी गाँव के मंदिर पहुँचे. वहाँ, रेखा और सतीश गले में वरमाला पहने शादी के फेरे ले रहे थे और सतीश उसकी माँग में सिंदूर भर रहा था. जब सतीश शादी के बाद रेखा को घर लाए, तो औरतें शादी के पारंपरिक गीत गा रही थीं और नए जोड़े की तरह ही उस जोड़े का फ़ोटोशूट भी हो रहा था.

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Tags: extramarital affairharyana newslove affair
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