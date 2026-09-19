Home > क्राइम > Crime: प्रेमी के लिए प्रेमिका ने बाजू पर खाई गोली! हरिद्वार में नाजुक हुई लिव-इन पार्टनर की हालत, AIIMS ऋषिकेश रेफर

Crime: प्रेमी के लिए प्रेमिका ने बाजू पर खाई गोली! हरिद्वार में नाजुक हुई लिव-इन पार्टनर की हालत, AIIMS ऋषिकेश रेफर

Haridwar Firing Case: हरिद्वार में शुक्रवार देर रात विवाद के बीच चली एक गोली ने अचानक पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. जिस युवक को निशाना बनाकर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई, उसके बीच में उसकी प्रेमिका बीच में आ गई और गोली लगने से गंभीर तौर से घायल हो गई.

By: Shristi S | Published: September 19, 2026 10:09:47 PM IST

हरिद्वार में प्रेमी को बचाने के चक्कर में प्रेमिका को लगी गोली
हरिद्वार में प्रेमी को बचाने के चक्कर में प्रेमिका को लगी गोली


Haridwar Girlfriend Shot: उत्तराखंड के पावन स्थान हरिद्वार में शुक्रवार 18 सितंबर 2026 की देर रात विवाद के बीच चली एक गोली ने अचानक पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. जिस युवक को निशाना बनाकर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई, उसके बीच में उसकी प्रेमिका बीच में आ गई और गोली लगने से गंभीर तौर से घायल हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल, युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि आरोपी की तलाश जारी है. 

राजीव नगर में विवाद के बाद फायरिंग

मामला हरिद्वार की नगर कोतवाली क्षेत्र के राजीव नगर का है. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार देर रात कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसी दौरान एक युवक ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी. जांच में सामने आया है कि गोली एक युवक को निशाना बनाकर चलाई गई थी, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद युवती जो कि युवक की लिव इन पार्टनर है उसकी चपेट में आ गई. गोली बाजू में लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. 

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जिम में काम करती है घायल युवती

पुलिस के मुताबिक, घायल युवती जिम में काम करती है. घटना के समय वह राजीव नगर में मौजूद थी. फायरिंग में गोली लगने के बाद उसकी हालत गंभीर बताई गई थी. डॉक्टरों ने शुरुआती उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए AIIMS ऋषिकेश के हायर सेंटर रेफर किया. हालांकि, बाद में पुलिस की ओर से बताया गया कि उपचार के बाद युवती की हालत में सुधार है और वह फिलहाल खतरे से बाहर है. 

लकी नाम के युवक पर फायरिंग का आरोप

हरिद्वार के CO सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से राजीव नगर में गोली चलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया.  

CO सिटी के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला कि लकी नाम के युवक ने एक अन्य युवक पर फायरिंग की थी. इसी दौरान बीच में आई महिला को गोली लग गई. घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर भेजा गया था. 

आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ चश्मदीदों से भी जानकारी जुटी रही है. पुलिस विवाद की असली वजह और फायरिंग में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. 

शिशुपाल नेगी के मुताबिक, जांच आगे बढ़ रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. फिलहाल, घायल युवती की हालत खतरे से बाहर है.

Tags: crimeHaridwar
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