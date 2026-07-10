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एग्जाम के बाद स्कूल से किया अगवा, फिर बंधक बनाकर 2 महीने तक ‘खौफनाक’ कांड करते रहे देवर-भाभी!

देवर-भाभी ने छात्रा पर जबरन शादी का दबाव बनाया और विरोध करने पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की. हैवानों का इतने से दिल नहीं भरा कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए आपत्तिजनक वीडियो भी बनाई जिसके खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है

By: Kajal Jain | Last Updated: July 10, 2026 9:27:49 AM IST

एग्जाम के बाद स्कूल से किया अगवा, फिर बंधक बनाकर 2 महीने तक 'खौफनाक' कांड करते रहे देवर-भाभी!
एग्जाम के बाद स्कूल से किया अगवा, फिर बंधक बनाकर 2 महीने तक 'खौफनाक' कांड करते रहे देवर-भाभी!


उत्तराखंड के हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है जहां एक देवर-भाभी की जोड़ी ने छात्रा पर शादी करने के लिए पहले जबरन दबाव बनाया, जब उसने विरोध किया तो खौफनाक साजिश रच डाली. यह घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की है जहां युवती को नशीला पदार्थ पिलाने, जबरन शादी का जबाव बनाने, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. पीड़िता का आरोप है कि एक जानने वाली महिला ने देवर-भाभी से मुलाकात कराई थी लेकिन यह दोस्ती एक दिन इस अंजाम तक पहुंच जाएगी, ये कभी उसने सोचा भी नहीं था.

जान-पहचान के बाद पीछा पड़ गया देवर

पीड़िता ने अपनी शिकायत में एक समरीन नाम की महिला का नाम भी दर्ज कराया है जो पांवधोई क्षेत्र की रहने वाली है. उसी ने अपने देवर उमेश से पीड़िता की मुलाकात कराई. धीरे-धीरे जान-पहचान बढ़ने लगी और दोनों के बीच दोस्ती का बीच उपजा. अच्छी बातचीत होने लगी तो उमेश ने पीड़िता को फोन करना शुरू किया. 16 मार्च को बोर्ड परीक्षा के बाद से ही उमेश का व्यवहार अचानक बदल गया और वो जबरदस्ती करने लगा.

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डरा-धमका कर झांसे में लिया

पीड़िता का आरोप है कि मार्च 16 को बोर्ड एग्जाम के बाद उमेश स्कूल के बाहर आया और डरा-धमकाकर अपनी भाभी समरीन के घर ले गया. वहां भाभी ने पहले ही सारी प्लानिंग कर रही थी जिसके तहत पीड़िता को पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई और बेहोशी की हालत में उसकी असमत के साथ खिलवाड़ किया. देवर-भाभी की इस हैवान जोड़ी ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं और पीड़िता के होश में आने पर उसे ब्लैकमेल करने लगे.

कागजों पर साइन लिए, शादी का दबाव

खौफनाक साजिश का अंत यही नहीं होता, पीड़िता को आए दिन ब्लैकमेल किया जाने लगे. तस्वीरें वुसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल करने और बदनामी कराने की धमकी देकर जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत लिए. इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और वायरल करने की धमकियां दिन पर दिन बढ़ने लगीं. आरोपी उमेश पीड़िता पर शादी करने का दबाब बनाने लगा. इतना ही उसने 50,000 रुपये वसूलने की भी कोशिश की.

पुलिस ने लिया एक्शन

हरिद्वार के इस शर्मनाक कांड के खिलाफ पीड़िता ने कोर्ट का रुख किया जिसके बाद अदालत ने पुलिस को देवर-भाभी के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं. दैनिक जागरण की रिपोर्ट में ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी उवेश और उसकी भाभी समरीन के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता से पूछताछ और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. इसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- 14 साल का प्यार, 4 बच्चे और दर्दनाक अंत! मायके आई पत्नी को चाकू से गोदा, परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी!

Tags: Assault Casecrime newsHaridwar Newsuttrakhand crime newsWomen Harassment Case
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