Home > क्राइम > Haridwar Crime: रक्षाबंधन के दिन बंद कमरे में पत्नी मिली ऐसी हालत में, पति ने पकड़ लिया माथा; एक मारा गया 2 पहुंच गए जेल

Haridwar Crime: रक्षाबंधन के दिन बंद कमरे में पत्नी मिली ऐसी हालत में, पति ने पकड़ लिया माथा; एक मारा गया 2 पहुंच गए जेल

Haridwar Crime: बिजनौर के एक व्यक्ति की हरिद्वार में अवैध संबंध के चलते हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है.

By: JP Yadav | Published: September 22, 2026 5:45:12 AM IST

Haridwar Crime: रक्षाबंधन के दिन बंद कमरे में पत्नी मिली ऐसी हालत में, पति ने पकड़ लिया माथा; एक मारा गया 2 पहुंच गए जेल
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Haridwar Crime: अवैध या फिर विवाहेतर संबंधों का अंजाम हमेशा ही दर्दनाक और दुख होता है. ताजा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार के दूधियाबंद बस्ती का है. यहां पर प्रेमी की ज्यातियों से परेशान होकर शादीशुदा महिला के पति और भाई के अलावा गांव के एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या कर दी. साजिश के तहत तहत 16 सितंबर, 2026 को महिला ने बिजनौर के रहने वाले प्रेमी गोपाल को हरिद्वार मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद प्लानिंग के तहत वह उसे दूधियाबंद के पास गंगा घाट पर ले गई. इसके बाद उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए.  

हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में 17 सितंबर, 2026 को दूधियाबंद बस्ती के पास जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो जांच शुरू हुई. जहां शव की पहचान बिजनौर निवासी गोपाल कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सबूतों के आधार पर पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जो गोपाल की हत्या में शामिल थे. 

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अवैध संबंध के चक्कर में हुई हत्या

पुलिस ने जांच के आधार पर बताया कि गोपाल कुमार बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के आबकारी चौकी के पास नई बस्ती का रहने वाला था. गायब होने पर बेटे आशु कुमार ने पिता गोपाल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की जांच के लिए पुलिस और सीआईयू की अलग-अलग टीमें बनाई गईं. जांच में पता चला कि गोपाल कुमार का एक महिला से संबंध था. वह उससे शादी करना चाहते था, इसलिए गोपाल महिला पर अपने पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने का दबाव बना रहा था. बात नहीं मानने पर वह प्रेमिका की अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने और जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था.

रक्षाबंधन पर हो गई गड़बड़

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि महिला का पति बीमारी के चलते मेरठ के अस्पताल में भर्ती था. यहां पर महिला की पहचान गोपाल से बढ़ी तो कुछ दिनों बाद अवैध संबंध बन गए. इस दौरान गोपाल महिला की आर्थिक मदद भी करने लगा था. इसके बाद गोपाल ने महिला से कहा कि वह पति को छोड़ दे और उसके पास रहने के लिए आ जाए. रक्षाबंधन के दौरान महिला बिजनौर में गोपाल से मिलने पहुंची तो पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. आरोप है कि उस दौरान गोपाल ने महिला के पति के साथ मारपीट की भी थी.

शराब पीने के सोया तो कर दी हत्या

तंग आकर पति-पत्नी ने गोपाल की हत्या की साजिश रच डाली. महिला ने फोन कर गोपाल को मिलने के लिए दूधियाबंद बस्ती के पास जंगल में बुलाया. यहां पर पहुंचे गोपाल ने शराब पी और खाना खाया. कुछ ही देर में वह गंगा घाट पर सो गया. प्लानिंग के तहत पहले से मौजूद पति और उसके साथियों ने चापड़ और छुरी से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

अश्लील वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी

पुलिस का कहना है कि गोपाल लगातार महिला से फोन पर संपर्क कर उसे अपने साथ आने के लिए दबाव डाल रहा था. आरोप है कि वह धमकी देने के साथ अश्लील वीडियो वायरल करने की बात भी कहता था. इसके बाद तंग आकर पत्नी ने पति को जानकारी दी तो दोनों ने अन्य के साथ मिलकर रास्ते से हटाने का मन बना लिया.

Tags: uttarakhand news
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