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Uttar Pradesh News: इंसाफ की मांग में जान जोखिम में डालने को मजबूर हुई पीड़िता, डेढ़ घंटे तक टंकी पर चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून-व्यवस्था और पीड़ितों को न्याय दिलाने की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 17, 2026 7:31:36 PM IST

न्याय की गुहार लगाते-लगाते पानी की टंकी पर चढ़ी गैंगरेप पीड़िता
न्याय की गुहार लगाते-लगाते पानी की टंकी पर चढ़ी गैंगरेप पीड़िता


Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून-व्यवस्था और पीड़ितों को न्याय दिलाने की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि गैंगरेप की शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने से परेशान एक महिला ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए पानी की ऊंची टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया. महिला का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद उसने यह कदम उठाने का फैसला किया.
 
मंगलवार शाम शहर की आवास विकास कॉलोनी स्थित पानी की टंकी पर महिला के चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. महिला ऊपर से आत्महत्या की चेतावनी देते हुए न्याय की मांग कर रही थी. करीब डेढ़ घंटे तक चले घटनाक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

 बच्चों के विवाद के बाद हुई घटना का आरोप

महिला का आरोप है कि फरवरी महीने में उसके बच्चों का कुछ लोगों के बच्चों से विवाद हुआ था. इसी मामले को लेकर वह आरोपियों के घर गई थी. इसके कुछ दिन बाद, जब उसका पति घर पर नहीं था, तब आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

 शिकायत के बाद भी नहीं मिली राहत

पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उसकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. महिला का आरोप है कि केस दर्ज करने के बजाय उसे ही परेशान किया गया. इसी वजह से उसका भरोसा व्यवस्था से उठता चला गया.महिला ने दावा किया कि शिकायत के बाद आरोपी पक्ष की ओर से लगातार दबाव और धमकियां दी जाती रहीं. हालात ऐसे बने कि उसे अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर शहर में आकर रहना पड़ा. इसके बावजूद उसे न्याय मिलता नहीं दिखा.

परिवार की मदद से सुरक्षित नीचे उतारी गई

स्थिति गंभीर होती देख पुलिस ने महिला के पति और बच्चों को मौके पर बुलाया. काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला की शिकायतों और आरोपों की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Hardoi Crime Newshardoi newsUP Crime Newsuttar pradesh news
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