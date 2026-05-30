Home > क्राइम > Uttarakhand Crime: मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाओ… पत्नी से बोलता था पति, खुद भी बनाता था अप्राकृतिक यौन संबंध, मेहमानों के सामने…

Uttarakhand Crime: मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाओ… पत्नी से बोलता था पति, खुद भी बनाता था अप्राकृतिक यौन संबंध, मेहमानों के सामने…

Haldwani Crime: पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि साल 2024 में उसकी शादी एक कपड़ा कारोबारी से हुई. आरोप है कि शादी के दो मगहीने बाद पति उसके साथ मारपीट करने लगा.

By: Hasnain Alam | Published: May 30, 2026 12:28:50 PM IST

हल्द्वानी ने पत्नी ने पति पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप
हल्द्वानी ने पत्नी ने पति पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप


Uttarakhand Crime News: उत्तराखंड के हल्द्वानी से रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जानकर मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर समाज कहां जा रहा है. एक महिला ने अपने पति, सास और ससुर पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ माह बाद ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

महिला का कहना है कि उसका पति घर आने वाले मेहमानों के लिए मांस और शराब परोसने का दबाव बनाता था. यही नहीं महिला ने पति पर दोस्तों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि पति उससे कहता था कि मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाओ.

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2024 में कपड़ा कारोबारी से हुई थी शादी

पीड़िता ने एसएसपी को दी तहरीर में कहा कि साल 2024 में उसकी शादी एक कपड़ा कारोबारी से हुई, जिसकी मीरा मार्ग स्थित कपड़ों की दुकान है. आरोप है कि शादी के दो मगहीने बाद पति उसके साथ मारपीट करने लगा.

यही नहीं महिला का कहना है कि बिना सहमति के उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए और लगातार मानसिक उत्पीड़न किया गया. विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी दी जाती थी.

गला दबाकर मुंह में नशीला पदार्थ डालने का भी आरोप

उसने बताया कि पिछले कई महीनों से उसे घर के एक कमरे में कैदियों की तरह रखा जा रहा था. मायके पक्ष से उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी. पीड़िता का आरोप है कि पूर्व में पति और सास ने किचन में बेलन से मारपीट की व गला दबाकर मुंह में नशीला पदार्थ डालने का प्रयास किया. इसके बाद महिला ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया था, लेकिन इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहा. आरोप है कि मार्च में होली के दिन जब उसके भाई-बहन मिलने पहुंचे तो पति और सास ने उनके साथ भी मारपीट कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया. फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कार्र्वाई जारी है.

Tags: crime newsHaldwani Newshome-hero-pos-8uttarakhand news
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