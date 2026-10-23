खाई थी वो वाली गोल, फिर शादीशुदा महिला संग किया नाईट स्टे; हुआ ऐसा कांड कमरे से मिली शख्स की लाश

Love Affair: हाल ही में नैनीताल ज़िले के हेडक्वार्टर हल्द्वानी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक 32 साल के शादीशुदा आदमी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. वहीं इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में ठहरा हुआ था. कमरे में ही उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

ली थी ताकत बढ़ाने वाली गोली

बता दें कि पुलिस ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है कि मंगलवार रात को वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरा हुआ था, तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई. जिसके बाद होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस भी मौके पर पहुंची और आदमी को डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरा हुआ था और तबीयत बिगड़ने से पहले उसने ताकत बढ़ाने वाली गोली ली थी. हालांकि, यह जानकारी और मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. जानकारी के मुताबिक, आदमी और महिला दोनों शादीशुदा थे.

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शादीशुदा थे दोनों

बता दें कि उस आदमी के तीन बच्चे हैं, जबकि महिला के भी दो बच्चे हैं. महिला मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है. दोनों एक-दूसरे को जानते थे, और वो अक्सर युवक से मिलने हल्द्वानी आती-जाती रहती थी. घटना से दो दिन पहले वो हल्द्वानी भी गई थी. यह भी पता चला है कि इस बातचीत को लेकर युवक के परिवार में पहले से ही झगड़ा चल रहा था. पुलिस फिलहाल होटल से CCTV फुटेज की जांच कर रही है.