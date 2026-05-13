दो घूंट पानी की कीमत लात और घूंसे, शादी में दो भाईयों से मारपीट, इलाके में दहशत

Haldwani Crime News: क्या कभी आपने सुना है कि किसी को पानी के लिए पीटा गया हो. उत्तराखंड में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दो भाइयों को पानी के लिए पीटा गया. उत्तराखंड के हल्द्वानी में पानी को लेकर कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई. शादी में मौजूद लगभग 10 लोगों ने दो भाइयों को पीटा. उन्होंने दोनों को जातिसूचक गालियां दीं और उन पर हमला कर दिया. ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस केस तक दर्ज कराना पड़ा. इसके कारण इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी के अनुसार, ये घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापार इलाके के देवल मल्ला गांव में हुई. रविवार को गांव में शादी समारोह था. यहां पर शुभम नाम का युवक डीजे पर डांस कर रहा था. उसने पास में रखे बर्तन से पानी पी लिया. यहीं से विवाद शुरू हो गया.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शुभम ने डांस करते हुए पास में रखे गिलास से पानी पी लिया. इसी दौरान कुछ लोगों ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया. उन्होंने उसे जातिसूचक शब्द कहे और मारपीट शुरू कर दी. इस मामले को लेकर शुभम के भाई उमेश चंद्र टम्टा ने काठगोदाम थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

10 लोगों ने किया हमला

शिकायत में बताया गया कि पानी पीने को शुरू हुआ विवाद बढ़ गया. इसके बाद करीब 10 लोगों ने शुभम पर हमला कर दिया. उसे बुरी तरह पीटा गया. इसके कारण शुभम बुरी तरह से घायल हो गया. पीड़ित अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है. वहीं विवाद बढ़ता देख जब पीड़ित का भाई बीच-बचाव करने पहुंचा, तो उस पर भी हमला किया गया. शुभम के भाई उमेश पर धारदार हथियार से सिर पर वार किया गया. इसके कारण वो भी घायल हो गया. वहीं कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद में एक महिला भी घायल हुई है.

दूसरे पक्ष ने भी की शिकायत

मामले में दूसरे पक्ष ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि जातिसूचक गालियां देने के आरोप पूरी तरह झूठे हैं. दोनों पक्षों के बीच सामान्य विवाद हुआ था, जिसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है. वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है.