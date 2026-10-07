50 महिलाओं संग किया गंदा काम, फिर बनाईं अश्लील Video; ग्वालियर में पकड़ा गया दरिंदिगी करने वाला प्लेबॉय

Gwalior Crime: ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. दरअसल, ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर सोशल मीडिया के ज़रिए महिलाओं को फंसाने और वीडियो कॉल के दौरान चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग करने का आरोप है. उसके मोबाइल फोन पर कथित तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों की महिलाओं से जुड़े 50 से ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं.

तलाकशुदा और कुंवारियों को बनाता था टारगेट

इस घिनौने मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, आरोपी 40 से 50 साल की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं को टारगेट करता था. उसने कथित तौर पर उनसे ऑनलाइन दोस्ती की और सेशन रिकॉर्ड करने से पहले वीडियो कॉल के दौरान उन्हें गलत काम करने के लिए मनाया. जिन महिलाओं को उसने टारगेट किया उनमें एक पुलिस ASI, एक डॉक्टर और एक साधु शामिल हैं.

कौन है आरोपी?

पुलिस ने कहा, “आरोपी की पहचान 40 साल के योगेश गुप्ता के तौर पर हुई है, जो ग्वालियर के सिटी सेंटर में सारिका नगर का रहने वाला है. वह पानी का प्लांट चलाता है.” शुरुआती जांच में पता चला है कि गुप्ता महिलाओं से संपर्क बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था. पुलिस के मुताबिक, एक महिला कार्यकर्ता ने सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला और सदस्य मुकेश शर्मा को गुप्ता की गतिविधियों के बारे में बताया.

महिलाओं की वीडियो करता था रिकॉर्ड

कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर गुप्ता को एक मामले पर चर्चा करने के बहाने एक मीटिंग में बुलाया और उसे हिरासत में ले लिया. उसके मोबाइल फोन पर वीडियो मिलने के बाद, उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी पुलिस को सौंप दिया. कथित तौर पर स्क्रीन रिकॉर्डर और स्पाई कैमरे का इस्तेमाल किया गया पुलिस ने कहा कि गुप्ता ने कथित तौर पर महिलाओं को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कॉल के दौरान एक स्क्रीन-रिकॉर्डिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया. जांचकर्ताओं को यह भी जानकारी मिली है कि रिकॉर्डिंग के लिए एक स्पाई कैमरे का इस्तेमाल किया गया हो सकता है.

झांसी की महिला FIR दर्ज कराने के लिए तैयार

कथित तौर पर उसने रिकॉर्डिंग अपने डिवाइस पर स्टोर कर ली थी. पुलिस को उसके मोबाइल फोन पर एक वीडियो भी मिला जिसमें वह एक महिला मित्र के साथ खुद को फिल्माता हुआ दिखाई दे रहा था. जांचकर्ता उसके फोन से मिले रिकॉर्ड और अन्य डेटा की जांच कर रहे हैं. पुलिस फोन पर मिले नंबरों का इस्तेमाल करके महिलाओं से संपर्क कर रही है. पुलिस आरोपी के मोबाइल डिवाइस से मिले फोन नंबरों का इस्तेमाल करके महिलाओं से संपर्क कर रही है. जांचकर्ता उसके लैपटॉप पर मिले डेटा की भी जांच कर रहे हैं. जांच इस बात पर फोकस है कि रिकॉर्डिंग के बाद महिलाओं को धमकाया गया, उन पर दबाव डाला गया या ब्लैकमेल किया गया, और क्या आरोपी ने उनसे पैसे मांगे थे. झांसी की एक महिला शिकायत दर्ज कराने को तैयार हो गई है. रविवार रात को ग्वालियर पहुंचने के बाद पुलिस FIR दर्ज कर सकती है.

CSP रवि भदौरिया ने कहा कि सनातन सेना से मिली जानकारी के बाद उस आदमी को हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा, “पूछताछ चल रही है. हम फोन से मिले नंबरों का इस्तेमाल करके महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि ब्लैकमेलिंग या दबाव की संभावना के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके.”

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