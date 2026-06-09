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Gwalior Crime News: ‘किसी को मत बताना…’12 साल की पोती ने खोली दादा की करतूतों की पोल, सामने आईं ऐसी बातें जिन्हें सुनकर हर कोई रह गया सन्न

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परिवार और रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक 12 वर्षीय बच्ची ने अपने 60 वर्षीय दादा पर अश्लील वीडियो दिखाने, टी-शर्ट में हाथ डालकर गलत छुने सहित कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 9, 2026 1:58:22 PM IST

12 साल की पोती ने खोली दादा की करतूतों की पोल
12 साल की पोती ने खोली दादा की करतूतों की पोल


Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परिवार और रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक 12 वर्षीय बच्ची ने अपने 60 वर्षीय दादा पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है. शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 
बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. आरोपों के आधार पर अब पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

 मां के सामने रोते हुए सुनाई आपबीती

जानकारी के मुताबिक बच्ची के माता-पिता का पहले ही तलाक हो चुका है. अदालत के आदेश के अनुसार बच्ची अपने पिता के साथ ग्वालियर में रह रही थी. कुछ समय पहले स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह अपनी मां के पास सूरत गई थी.परिजनों के अनुसार बच्ची काफी समय से डरी और परेशान दिखाई दे रही थी. जब मां ने वजह पूछी तो उसने रोते हुए अपने दादा पर गंभीर आरोप लगाए. बच्ची की बात सुनने के बाद मां ने संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

 शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. बच्ची के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी घर से गायब बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. साथ ही परिवार के अन्य लोगों और संबंधित पक्षों से भी पूछताछ की जा रही है.

 पुलिस कर रही सभी पहलुओं की जांच

अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. बच्ची की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

Tags: Child Safetycrime newsgwalior newsmadhya pradesh newsMP Crime News
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