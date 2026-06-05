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Gwalior Rape Case: भाई के ही दोस्त ने नोच डाला जिस्म! भरोसा कर पछताई लड़की भईया को नहीं थी खबर

Gwalior Crime News: ग्वालियर से एक खबर आई है जहां भाई के दोस्त ने बहन के साथ गलत काम किया, फिल्हाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की खोज में लगी हुई है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 5, 2026 10:37:47 AM IST

Gwalior Rape Case: भाई के ही दोस्त ने नोच डाला जिस्म! भरोसा कर पछताई लड़की भईया को नहीं थी खबर


Gwalior Rape Case: आज-कल के दिनों में क्राइम के मामले ठमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कभी बाप तो कभी देवर हरकते करने से ठम नहीं रहे हैं. हाल में ग्वालियर से एक खबर आ रही है जहां पर भाई के दोस्त ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की को अपने साथ किराए के कमरे में रखा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो लड़का उसे छोड़ के भाग गया. लड़की ने पुलिस को शिकायत करी और युवा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया और पुलिस उन्हें ढुंढने लगी है.

कैसे शुरू हुई पहचान?

ग्वालियर के हजीरा इलाके में रहने वाली 17 साल की नाबालिग का भाई DJ का काम करता है. इसी काम के दौरान राहुल राठौर, जो यादव धर्मकांटा का रहने वाला है, उसके भाई के साथ काम करने लगा. इसी दौरान राहुल का पीड़िता के घर आना-जाना बढ़ा और दोनों में जान-पहचान हुई. धीरे-धीरे ये दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई. आरोप है कि राहुल ने शादी का वादा करके 2 अक्टूबर 2025 से धर्मकांटा के पास एक किराए के कमरे में उसे रख लिया. वहां वो लगातार नाबालिग का यौन शोषण करता रहा और शादी की बात को बार-बार टालता गया.

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पीड़िता का बयान

लड़की के मुताबिक, राहुल ने शादी का भरोसा देकर कई बार उसके साथ संबंध बनाए. जब भी वो विरोध करती, आरोपी ‘जल्द शादी कर लूंगाट कहकर उसे मना लेता. इस दौरान दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे. बाद में राहुल अचानक गायब हो गया और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया. पुलिस ने दर्ज किया केस मामले की गंभीरता देखते हुए हजीरा पुलिस ने राहुल राठौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं. फिलहाल राहुल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

 

Tags: gwalior newsgwalior rape case
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