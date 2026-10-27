असम के होटल में बह गईं खून की नदियां! 5 लोगों की गोली मारकर हत्या; आखिर क्यों हुई खूनी वारदात

Assam Hotel Murder Case: असम के होटल में एक ऐसी वारदात हुई जो दिल दहला देने वाली थी. बता दें कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि सोमवार (26 अक्टूबर) को गुवाहाटी के एक होटल में कम से कम पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उन्होंने बताया कि यह घटना गुवाहाटी में बोरा सर्विस के सामने और असम पुलिस हेडक्वार्टर से करीब दो किलोमीटर दूर होटल बिलास इन में हुई. सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

एक व्यक्ति गिरफ्तार

गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंता ने कहा कि चार शव बरामद किए गए हैं और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है. महंता ने मौके का दौरा करने के बाद रिपोर्टरों से कहा, “हमने चार शव बरामद किए हैं. इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.” महंता ने कहा कि पुलिस ने गोलीबारी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन उन्होंने और जानकारी देने से मना कर दिया. सूत्रों ने बताया कि इस घटना में कई और लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) ले जाया गया. उन्होंने दावा किया कि घायलों में से एक की बाद में अस्पताल में मौत हो गई.

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ऐसे हुआ हमला

पुलिस ने बताया कि गुवाहाटी के एक होटल में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. कमिश्नर ने कहा कि गोली एक लाइसेंसी .32-बोर पिस्टल से चलाई गई और हत्या का हथियार बरामद कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, होटल मालिक और प्रॉपर्टी लीज पर लेने वाले एक व्यक्ति के बीच झगड़े के कारण गोली चली, जिसमें पांच लोग मारे गए. पुलिस ने कहा कि सभी पांच मृतक होटल मालिक से जुड़े थे, जबकि लीज होल्डर ने कथित तौर पर हमला किया. ‘भीड़ के हमले’ में एक की मौत, दूसरा घायल अधिकारियों ने कहा कि दुर्गा पूजा के त्योहारों के बीच असम के कामरूप जिले में भीड़ के कथित हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना सोमवार रात रंगिया के पास पानीटेमा गांव में हुई, जब दो युवक दुर्गा पूजा पंडाल घूमने गए थे. पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान धनजीत कलिता के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक बिशाल दास है. उन्होंने कहा, “परिवार वालों और आस-पास के लोगों के मुताबिक, करीब 19 साल के दो दोस्त त्योहार मनाकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी सड़क किनारे रेत पर फिसल गई.” इसके बाद, कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन दोनों पर बेरहमी से हमला कर दिया,