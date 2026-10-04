पहले उतारे कपड़े और फिर… गुवाहाटी के नाइट क्लब में सबके सामने 7 लड़कों ने कर दिया ‘कांड’

Guwahati News: गुरुवार देर रात गुवाहाटी के खानापारा इलाके में एक नाइटक्लब के अंदर एक महिला को कथित तौर पर कपड़े उतारकर पीटा गया, जिसमें कथित तौर पर बाउंसर भी शामिल थे. कथित हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. कथित तौर पर यह घटना खानापारा के लोकल्स कैफे और लाउंज में हुई. सूत्रों के मुताबिक, क्लब के अंदर हमला करने से पहले महिला को फर्श पर धकेला गया और कपड़े उतार दिए गए. हमले में कथित तौर पर पुरुष और महिला दोनों बाउंसर शामिल थे.

फर्श में लेटी दिखी महिला

ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला बिना कपड़ों के फर्श पर लेटी हुई दिख रही है, जबकि दो महिलाएं उसे लात मार रही हैं. कुछ पुरुष भी पास में देखे जा सकते हैं. एक और वीडियो में, एक महिला उसे उठाने की कोशिश करती दिख रही है, इससे पहले कि एक कार आकर नज़ारा रोक दे.महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. बाद में कथित तौर पर उसे क्लब की चौथी मंजिल से एक ऐसी जगह ले जाया गया जो पार्किंग एरिया लग रहा था.

Noida Crime: पत्नी को भेजी आखिरी तस्वीर फिर नाले में मिली बाउंसर की लाश, आखिर कैसे और किसने दी अजय को दर्दनाक मौत?

झड़प का कारण अभी भी साफ नहीं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झड़प किन हालातों में हुई, यह अभी भी साफ नहीं है. यह भी पता नहीं है कि कथित हमले से पहले क्लब के अंदर क्या हुआ था. जब मीडिया के लोग नाइट क्लब पहुंचे, तो क्लब बंद था और उसकी लाइटें बंद थीं. क्लब मैनेजमेंट से कोई भी इस घटना पर कमेंट करने के लिए बाहर नहीं आया.

Rohit-Virat Next Match: वेस्टइंडीज के बाद किससे भिड़ेंगे रोहित-विराट? कब-कहां खेलेंगे अगला मैच