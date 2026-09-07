रिया का पति बना हैवान! पत्नी को अकेले पाकर कर दिया कांड, जब पड़ोसियों ने खोला दरवाजा तो रोंगटे हो गए खड़े

गुवाहाटी के हाटीगांव में की 25 साल की रिया तालुकदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उसका शव घर से बरामद हुआ. इस मर्डर के पीछे उसका पति आरोपी है. उस पर आरोप है कि वारदात के बाद रिया का सिर काटकर काले पॉलीथीन में लपेटा गया और फ्रिज में छिपा दिया गया. इस घटना ने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया है.

कहां का है पूरा मामला और कौन है मृतका?

यह पूरा मामला गुवाहाटी के हाटीगांव इलाके का है, जहां एक महिला की बेहद बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. बसिष्ठपुर बाइलेन में जब 25 वर्षीय महिला का शव मिला, तो हड़कंप मच गई. आपको बता दें कि मृतका की पहचान नूनमती की रहने वाली रिया तालुकदार के रूप में हुई है. पुलिस को शक है कि महिला की हत्या उसके पति रामानुजन गोस्वामी ने की है.

पत्नी को अकेले पाकर किया कर दिया कांड

पुलिस के मुताबिक, मृतका रिया तालुकदार फैंसी बाजार के एक बुटीक में काम करती थी. उसके माता-पिता नहीं थे और परिवार में सिर्फ एक भाई है. बीते सोमवार को पति से बहस के बाद रामानुजन रात करीब 8 बजे घर से निकल गया था.

पड़ोसियों को हुआ शक

इस घटना का पता तब लगा, जब पड़ोसियों को घर से दुर्गंध आने लगी. इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर की जांच शुरू की, तो एक महिला का शव मिला, जिसकी बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई गई थी. आरोप है कि मृतका का सिर धड़ से अलग करके उसे काले पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में रख दिया गया था. इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला की उंगलियां भी काट दी गई थीं.

पुलिस को पति पर है शक

पुलिस के मुताबिक, रिया की हत्या शव मिलने से करीब 24-48 घंटे पहले हुई होगी. हत्या की वजह अभी साफ नहीं है और पुलिस पति समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.लेकिन पुलिस को पहला शक उसके पति पर है.

हालांकि, महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) भेज दिया गया है. और पुलिस मृतका के पति की तलाश कर रही है. साथ ही जांच-पड़ताल जारी है.

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