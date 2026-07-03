Home > क्राइम > Gurugram Crime: सोना बेचने गई 23 साल की लड़की को सोनार से हुआ प्यार, फिर फ्लैट पर ले जाकर जिंदा…; दिल दहला देगा पूरा मामला

Gurugram Crime: सोना बेचने गई 23 साल की लड़की को सोनार से हुआ प्यार, फिर फ्लैट पर ले जाकर जिंदा…; दिल दहला देगा पूरा मामला

Gurugram Crime:नवीन शर्मा जो कि एसीपी क्राइम हैं उन्होंने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि मृतका डेढ़ साल पहले आरोपी की दुकान पर सोना बेचने के लिए आई थी. वहीं दोनों की दोस्ती हुई और रिलेशन बन गया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 3, 2026 10:13:12 PM IST

गुरुग्राम में हैवानियत की हदें पार
गुरुग्राम में हैवानियत की हदें पार


Gurugram Crime: हरियणा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां गुरुग्राम के सेक्टर-9A में 23 साल की महिला को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 35 साल के झज्जर निवासी शख्स को गिरफ्तारक कर लिया है. झज्जर के इस शख्स का नाम सुनिल कुमार बताया जा रहा है. आरोपी बादली जिला झज्जर का रहने वाला है, वह गुरुग्राम में गोल्ड बायर की दुकान चलाता था. 

मां ने कानूनी कार्रयवाई से किया इनकार

19 जून 2026 को युवती को 90% झुलसी हालत में आर्टिमिस अस्पताल ले जाया गया था जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पतला रेफर कर दिया गया. 27 जून को इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई. पहले पीड़िता की मां ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मृतका के चचेरे भाई ने शिकायत किया. भाई के शिकायत पर 30 जून तो सेक्टर-9A थाने में केस दर्ज करवाया गया जिसके बाद पुलिस ने 1 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड पर लिया है.

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इस तरह हुई थी मुलाकात 

नवीन शर्मा जो कि एसीपी क्राइम हैं उन्होंने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि मृतका डेढ़ साल पहले आरोपी की दुकान पर सोना बेचने के लिए आई थी. वहीं दोनों की दोस्ती हुई और रिलेशन बन गए. आरोपी ने शादीशुदा था, लेकिन उसने ये बात युवती से छुपाई और उससे मिलता रहा. जब युवती को आरोपी के शादीशुदा होने के बारे में पता चला तो दोनों के बीच में झगड़े होने लगे.

सुलह करने गई थी युवती  

18 जून को युवती आरोपी की दुकान पर गई, जहां कुछ बहस हुआ उसके बाद सुनील ने उसके कपड़ो पर कैरोसिन का तेल डाल दिया. सुलह के लिए युवती ने सोहना रोड स्थित सेन्ट्रल पार्क में एक फ्लैट बुक किया, 19 जून की सुबह एक बार फिर झगड़ा हुआ और आरोपी ने वहीं युवती को आग लगा दी.  इसके बाद युवती को अल्टीमेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया लेकिन इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

आरोपी ही ले गया अस्पताल

युवती को जलाने के बाद आरोपी खुद उसको आर्टिमिस अस्पताल लेकर गया. लेकिन ज्यादा जलने की वजह से युवती को दिल्ली के सबदर्जन अस्पताल में रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई. युवती के मां ने पहले शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया. लेकिन युवती के चचेरे भाई ने कंप्लेन दर्ज कराई.

Tags: gurugram crime
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