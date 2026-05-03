Gurugram: एक घर से निकलीं 5 लाशें! पत्नी-बच्चीं को मार काट ली खुद की भी कलाई; आखिर क्या थी वजह?

Gurugram Murder Case: गुरुग्राम से 3 मई यानी आज एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और चार बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान देने की कोशिश की. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आरोपी का फिलहाल एक सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना गुरुग्राम के वज़ीरपुर गाँव में हुई. पीड़ितों में 35 वर्षीय महिला और 14, 12, 10 और 8 साल के चार बच्चे शामिल हैं.

खुद की भी काटी कलाई

अधिकारियों के अनुसार, अपराध करने के बाद, आरोपी ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी की पहचान नाज़िम के रूप में की है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है और गुरुग्राम में एक सैलून चलाता था.गुरुग्राम पुलिस के ACP नवीन ने पत्रकारों को बताया, “पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है. शुरुआती जाँच से पता चलता है कि घरेलू कलह से परेशान होकर आरोपी ने यह अपराध किया. उसने यह पूरा अपराध शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे के बीच किसी समय अंजाम दिया.

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आखिर क्यों खत्म कर दिया परिवार

मौत का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, हालाँकि अधिकारियों को शक है कि ज़हर इसका एक संभावित कारण हो सकता है. इलाके के निवासियों ने बताया कि यह परिवार पिछले कई महीनों से उस घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था. पड़ोसियों के अनुसार, नाज़िम इस इलाके में करीब आठ से नौ महीनों से रह रहा था. एक पड़ोसी ने पत्रकारों को बताया, “नाज़िम पिछले 8-9 महीनों से यहाँ रह रहा था. उसने अपनी पत्नी और चार बच्चों की हत्या कर दी और फिर अपनी कलाई काट ली. यह अभी भी साफ़ नहीं है कि उसने उन्हें ज़हर दिया था या कुछ और. वह एक सैलून चलाता था.