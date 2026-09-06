Home > क्राइम > Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश

Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश

Gujrat Crime: अक्सर आपने ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे एक लिव-इन-पार्टनर दूसरे पार्टनर की हत्या कर देता है. श्रद्धा वॉकर से लेकर कई ऐसे मामले सामने आए हैं. वहीं एक और हत्याकांड गुजरात  से सामने आया था जिसने सबको झंकझोर कर रख दिया था.

By: Heena Khan | Published: September 6, 2026 10:55:31 AM IST

GUJRAT CRIME NEWS
GUJRAT CRIME NEWS


Gujrat Crime: अक्सर आपने ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे एक लिव-इन-पार्टनर दूसरे पार्टनर की हत्या कर देता है. श्रद्धा वॉकर से लेकर कई ऐसे मामले सामने आए हैं. वहीं एक और हत्याकांड गुजरात  से सामने आया था जिसने सबको झंकझोर कर रख दिया था. गुजरात के भावनगर में एक शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी थी. जिसके बाद आरोपी फैसल को पुलिस ने सरेआम पीटा. पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए बस स्टैंड ले गई थी, जहां उसने महिला पर हमला किया. इस दौरान पुलिस ने आरोपी को रस्सियों से बांधा, घसीटा और लाठियों से पीटा. इस घटना का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी फैसल लखानी को पुलिस रस्सियों से बांधकर घसीट रही है और लाठियों से पीट रही है.

क्राइम सीन करवाने ले गई थी पुलिस  फिर…

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस आरोपी फैसल लखानी को बस स्टैंड ले गई थी, जहाँ उसने क्राइम सीन को रीक्रिएट करने के लिए अपनी लिव-इन पार्टनर पर जानलेवा हमला किया था. वहीं वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी को रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए लाठियों से बेरहमी से मारा जा रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

You Might Be Interested In

500 बार कोर्ट से मिली सजा, इलाज कर रही खूबसूरत नर्स को भी नहीं छोड़ा; वारदात के समय पत्नी को भी रखता था साथ

आखिर क्यों की थी हत्या 

पुलिस जांच में इस बात की जानकारी मिली ही कि मृतक काजल बरैया और आरोपी फैसल पिछले सात साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. फैसल एक आदतन क्रिमिनल है, जिस पर लूटपाट समेत कई बड़े आरोप हैं. वहीं हाल ही में, जब वो जेल से रिहा हुआ, तो उसे इस बारे में पता चला कि काजल का किसी जानने वाले के साथ अफेयर चल रहा है. जिसके बाद फैसल आक्रोश में आ गया और उसने वो किया जिसका डर था. रुवार को काजल और रवि पर फैसल ने  बुरी तरह हमला कर दिया. हमले में काजल गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत भावनगर के सरकारी सर टी. हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शुक्रवार को फैजल को मर्डर के सिलसिले में अरेस्ट किया.

Kal Ka Love Rashifal 06 September 2026: लव लाइफ वालों के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन? दैनिक लव राशिफल से जानिए

Tags: crime newsgujrat crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब पूनम पांडे ने कहा- मर्दों के लिए सोशल सर्विस...

September 6, 2026

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026

अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली...

September 5, 2026

पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में

September 5, 2026

बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की...

September 5, 2026
Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश
Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश
Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश
Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश