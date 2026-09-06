Gujrat Crime: लिव-इन-पर्टनर का किया था बेरहमी से कत्ल, फिर बीच सड़क पर पुलिस ने दी ऐसी खुराक; देखने वालों के भी उड़ेंगे होश

Gujrat Crime: अक्सर आपने ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे एक लिव-इन-पार्टनर दूसरे पार्टनर की हत्या कर देता है. श्रद्धा वॉकर से लेकर कई ऐसे मामले सामने आए हैं. वहीं एक और हत्याकांड गुजरात से सामने आया था जिसने सबको झंकझोर कर रख दिया था. गुजरात के भावनगर में एक शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी थी. जिसके बाद आरोपी फैसल को पुलिस ने सरेआम पीटा. पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए बस स्टैंड ले गई थी, जहां उसने महिला पर हमला किया. इस दौरान पुलिस ने आरोपी को रस्सियों से बांधा, घसीटा और लाठियों से पीटा. इस घटना का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी फैसल लखानी को पुलिस रस्सियों से बांधकर घसीट रही है और लाठियों से पीट रही है.

क्राइम सीन करवाने ले गई थी पुलिस फिर…

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस आरोपी फैसल लखानी को बस स्टैंड ले गई थी, जहाँ उसने क्राइम सीन को रीक्रिएट करने के लिए अपनी लिव-इन पार्टनर पर जानलेवा हमला किया था. वहीं वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी को रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए लाठियों से बेरहमी से मारा जा रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Gujarat News: गुजरात पुलिस ने लिव इन पार्टनर काजल बेन की हत्या के आरोपी फैजल को घटनास्थल पर ले जाकर पीटा. पुलिस एक्शन का वीडियो वायरल. देखिए वीडियो – pic.twitter.com/CieVKq1kbP — News Pinch (@TheNewspinch) September 5, 2026

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आखिर क्यों की थी हत्या

पुलिस जांच में इस बात की जानकारी मिली ही कि मृतक काजल बरैया और आरोपी फैसल पिछले सात साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. फैसल एक आदतन क्रिमिनल है, जिस पर लूटपाट समेत कई बड़े आरोप हैं. वहीं हाल ही में, जब वो जेल से रिहा हुआ, तो उसे इस बारे में पता चला कि काजल का किसी जानने वाले के साथ अफेयर चल रहा है. जिसके बाद फैसल आक्रोश में आ गया और उसने वो किया जिसका डर था. रुवार को काजल और रवि पर फैसल ने बुरी तरह हमला कर दिया. हमले में काजल गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत भावनगर के सरकारी सर टी. हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शुक्रवार को फैजल को मर्डर के सिलसिले में अरेस्ट किया.

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