Home > क्राइम > मेरे साथ रात गुजार या 5 हजार लौटा! घिनौनी शर्त न मानने पर पड़ोसी ने विधवा महिला को जलाया जिंदा; खुद भी हुआ आग का शिकार

मेरे साथ रात गुजार या 5 हजार लौटा! घिनौनी शर्त न मानने पर पड़ोसी ने विधवा महिला को जलाया जिंदा; खुद भी हुआ आग का शिकार

Gujarat widow burnt alive: गुजरात के पाटन से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. यहां एक शख्स ने हैवानियत की वो हद पार कर दी है जो बेहद जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: July 15, 2026 7:46:07 AM IST

गुजरात में विधवा को ज़िंदा जलाया गया
गुजरात में विधवा को ज़िंदा जलाया गया


Gujarat widow burnt alive: गुजरात के पाटन से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. यहां एक शख्स ने हैवानियत की वो हद पार कर दी है जो बेहद जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, पुलिस ने बताया कि गुजरात के पाटन ज़िले में 5,000 रुपये के लोन की वापसी को लेकर हुए झगड़े के बाद, एक 35 वर्षीय विधवा की उसके पड़ोसी द्वारा कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि उसे जिंदा जला दिया गया जिस कारण उसकी मौत हो गई.

लोन वसूलने घर आटा था पड़ोसी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीड़िता की पहचान पिंकीबेन पाटनी के तौर पर हुई है. सात साल पहले पति की मौत के बाद से वो अकेले ही अपने दो बच्चों की परवरिश कर रही थीं. परिवार के मुताबिक, उन्होंने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए एक महीने पहले अपने पड़ोसी बाबूभाई रावल से 5,000 रुपये उधार लिए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी लोन का ब्याज वसूलने के लिए अक्सर उनके घर आता था, जिससे उन्हें बार-बार परेशान किया जाता था. सूदखोर बाबूभाई रावल ने महज 5,000 रुपये के मामूली कर्ज की वसूली और शारीरिक संबंध बनाने के घिनौने प्रस्ताव को ठुकराने पर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DySP) परेश रेणुका के अनुसार, 12 जुलाई को पिंकीबेन को गंभीर रूप से जलने के बाद धारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पाटन सिटी ए-डिविजन पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी गई. हालत बिगड़ने से पहले पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली थी.

You Might Be Interested In

चाय के बहाने लाया पेट्रोल और… 

DySP परेश रेणुका ने कहा, “पिंकीबेन पाटनी ने एक महीने पहले अपने पड़ोसी बाबूभाई रावल से 5,000 रुपये उधार लिए थे. इसी लोन की वापसी या पैसों के लेन-देन के मामले को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.” पीड़िता की बेटी और बहन के अनुसार, बाबूभाई रावल ने पिंकीबेन को स्थानीय निवासी जीतूभाई पांचाल के घर के पास बुलाया और कहा कि वो मामले को सुलझाना चाहता है. जब पिंकीबेन ने पैसे का इंतज़ाम करने के लिए दो दिन और मांगे, तो आरोपी ने कथित तौर पर उनसे इंतज़ार करने को कहा और खुद चाय लेने चला गया. हमले से पहले के पलों को याद करते हुए पिंकीबेन की बेटी ने कहा, “बाबूभाई ने कहा, ‘मेरे 5,000 रुपये अभी दो.’ मेरी माँ ने दो दिन का समय और मांगा, लेकिन बाबूभाई नहीं माने. फिर बाबूभाई ने मेरी माँ से कहा, ‘यहीं रुको, मैं चाय लेकर आता हूँ ताकि हम साथ में पी सकें.’ चाय लाने के बजाय, वह पेट्रोल की बोतल लेकर लौटा.”

ये भी पढ़ें: जीजा अपनी पत्नी से मिलने आता था ससुराल, मौका पाकर साली से बना लिए संबंध; कमरे में घुसी ननद के उड़े होश

महिला को लगाई आग तो खुद भी हुआ शिकार 

पुलिस ने बताया कि जब पिंकीबेन जीतूभाई पांचाल से बात कर रही थीं, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उन पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. इस घटना के दौरान आरोपी भी बुरी तरह झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. DySP रेणुका ने बताया, “जब पिंकीबेन पाटनी अपने पड़ोसी के भाई जीतूभाई पांचाल से इस बात पर चर्चा कर रही थीं, तभी आरोपी बाबूभाई रावल तुरंत वहां ज्वलनशील तरल पदार्थ लेकर पहुंचा. उसने पिंकीबेन पाटनी पर वो तरल पदार्थ डाल दिया. इस घटना में बाबूभाई रावल और पिंकीबेन पाटनी, दोनों बुरी तरह झुलस गए.” पिंकीबेन को पहले धारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की की चाकू से वार कर की हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान; एक ही कंपनी में काम कर रहे…

Tags: crime newsgujrat crimehome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026

सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं महिलाएं?

July 14, 2026

कचरा नहीं खजाना हैं इन 5 सब्जियों के छिलके!

July 14, 2026

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026
मेरे साथ रात गुजार या 5 हजार लौटा! घिनौनी शर्त न मानने पर पड़ोसी ने विधवा महिला को जलाया जिंदा; खुद भी हुआ आग का शिकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेरे साथ रात गुजार या 5 हजार लौटा! घिनौनी शर्त न मानने पर पड़ोसी ने विधवा महिला को जलाया जिंदा; खुद भी हुआ आग का शिकार
मेरे साथ रात गुजार या 5 हजार लौटा! घिनौनी शर्त न मानने पर पड़ोसी ने विधवा महिला को जलाया जिंदा; खुद भी हुआ आग का शिकार
मेरे साथ रात गुजार या 5 हजार लौटा! घिनौनी शर्त न मानने पर पड़ोसी ने विधवा महिला को जलाया जिंदा; खुद भी हुआ आग का शिकार
मेरे साथ रात गुजार या 5 हजार लौटा! घिनौनी शर्त न मानने पर पड़ोसी ने विधवा महिला को जलाया जिंदा; खुद भी हुआ आग का शिकार