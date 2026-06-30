80 से ज्यादा केस और दाऊद से दुश्मनी से दोस्ती तक; कौन था गुजरात का अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ? कैसे हुआ उसके जुर्म का पतन

Gujarat underworld Don Abdul Latif: कुछ अपराधी हालात के कारण अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ खुद अपराध की पहचान बन जाते हैं. गुजरात के अंडरवर्ल्ड का ऐसा ही एक नाम था अब्दुल लतीफ. एक गरीब परिवार में जन्मा यह शख्स पहले अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा, फिर हथियारों की तस्करी, रंगदारी और सुपारी किलिंग जैसे संगीन अपराधों का सरगना बन गया.

एक दौर ऐसा भी आया जब उसकी दुश्मनी भारत के सबसे कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से हो गई, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के करीब बन गए. आखिरकार 1997 में पुलिस एनकाउंटर के साथ उसके आतंक का अंत हो गया.

गरीबी में गुजरा अब्दुल लतीफ का बचपन

अब्दुल लतीफ़ का जन्म 1951 में गुजरात के दरियापुर इलाके में हुआ था. अब्दुल के पिता वहाब शेख तंबाकू बेचते थे. इस बिज़नेस से उनके सात बच्चों का गुज़ारा होता था. घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी होने की वजह से अब्दुल लतीफ़ स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए. उन्होंने 12वीं क्लास पूरी की, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़ दी. शुरुआत में, अब्दुल ने अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए अपने पिता के साथ बिज़नेस करने का फ़ैसला किया.

उनके पिता उन्हें दिन के 2 रुपये देते थे. लेकिन, जब भी अब्दुल और पैसे मांगते, तो परिवार में झगड़ा होता और तनाव रहता. इस बढ़ते तनाव की वजह से अब्दुल ने अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा फ़ैसला लिया. 1980 के दशक में, उन्होंने कालूपुर ओवरब्रिज के पास देसी शराब बेचना शुरू किया. कुछ समय तक अब्दुल ने अल्लाह रक्खा नाम के एक क्रिमिनल के लिए शराब डीलर के तौर पर काम किया, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर दिया.

क्राइम की दुनिया में अब्दुल लतीफ कैसे आए?

उस समय गुजरात में शराब बैन थी, इसलिए शराब दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती थी. शराब की तस्करी में शामिल कोई भी गैंग अच्छा प्रॉफिट कमाता था. अब्दुल लतीफ को इस बिजनेस की गहरी समझ थी और वह जानता था कि अगर वह लंबे समय तक इसमें टिका रहा, तो उसे ज़िंदगी भर पैसों की कोई कमी नहीं होगी. अब्दुल लतीफ को न सिर्फ पैसे का शौक था, बल्कि हिंसा की तरफ भी झुकाव था.

उसकी आदतें और गुस्सा उसे हिंसा की तरफ धकेलता था. इसी वजह से लतीफ ने अपना बिजनेस बढ़ाया और हथियारों की तस्करी शुरू कर दी. इसके लिए उसने हथियारों के सप्लायर शरीफ खान से हाथ मिला लिया. इसके साथ ही, लतीफ किडनैपिंग और फिरौती के लिए वसूली में भी शामिल हो गया. समय के साथ, वह खुद भी एक मंझा हुआ क्रिमिनल बन गया.

दाऊद इब्राहिम के साथ लतीफ की दुश्मनी कैसे शुरू हुई?

अब्दुल लतीफ़ की एक खासियत थी. वह कभी सीधे हमले में यकीन नहीं करता था. उस समय गुजरात में कई गैंग वॉर होते थे, लेकिन लतीफ खुद कभी सामने नहीं आता था. उसने छोटे-छोटे गैंग बनाए और फिर उनके साथियों को इकट्ठा किया. ऐसा करके उसने अहमदाबाद से आगे बढ़कर पूरे गुजरात में अपना नेटवर्क मजबूत किया. 1980 के दशक तक लतीफ की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि दाऊद इब्राहिम का नाम भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया था.

लतीफ की दाऊद के साथ एक अलग प्रॉब्लम भी थी. एक दिन अहमदाबाद में लतीफ की मुलाकात पठान गैंग के दो क्रिमिनल्स से हुई. उनके नाम अमीन खान और आलम खान थे. दोनों की दाऊद से दुश्मनी थी. झगड़ा सोने की एक शिपमेंट को लेकर था. उसी झगड़े में पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम को मार डाला. एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी के तहत लतीफ ने पठान गैंग के दो मेंबर्स को पनाह दी और खुद अंडरवर्ल्ड का मेंबर बन गया. इस तरह दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी दुश्मनी शुरू हुई.

जब लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को मारने की कोशिश की

इस झगड़े का सबसे गंभीर पहलू तब सामने आया जब लतीफ के गुर्गों ने दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश की. दाऊद एंटी-स्मगलिंग एक्ट (COFEPOSA) के तहत साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था. एक दिन, उसे बड़ौदा की कोर्ट में पेश होना था. अब्दुल लतीफ को यह पता था, उसने अपने गुर्गों को पहले से तैयार किया, एक पुलिस गाड़ी रोकी और गोली चला दी. दाऊद खुद तो बच गया, लेकिन उसके दो गुर्गे बुरी तरह घायल हो गए. यहीं से दाऊद बनाम लतीफ का झगड़ा और बढ़ गया.

दाऊद के साथ कैसे सुधरे लतीफ के रिश्ते

जब उसका संघर्ष जारी था, तो उसने मुस्लिम इलाकों में गरीबों के लिए मसीहा का काम भी किया. उसने बेरोज़गार युवाओं को अपने गैंग में भर्ती किया. उन्हें पैसे मिले, जिससे उन्हें अपना घर चलाने में मदद मिली, और लतीफ की पॉपुलैरिटी बढ़ी. इससे लतीफ का पॉलिटिकल सपोर्ट भी बढ़ा. कम ही लोग जानते हैं कि अब्दुल लतीफ ने जेल में रहते हुए 1985 का म्युनिसिपल चुनाव लड़ा था. उसने पांच सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी जीतीं. इस चुनावी जीत ने उसकी पॉलिटिकल हैसियत बढ़ाई, लेकिन दाऊद के साथ खूनी झगड़े ने उसके बिज़नेस पर असर डालना शुरू कर दिया.

दाऊद को यह पता था और कहा जाता है कि उसने सबसे पहले सुलह करवाई थी. 1989 में, दाऊद ने लतीफ को अपने गुर्गों के साथ दुबई बुलाया. वहां पहुंचने पर, उनकी दोस्ती हो गई और उन्होंने एक-दूसरे का साथ देने की कसम खाई. इससे झगड़ा खत्म हो गया, और अब्दुल लतीफ भी दाऊद के करीब आ गया.

दाऊद से रिश्ते सुधरने के बाद एक और दुश्मन की हुई एंट्री

अब जब दाऊद से उसकी दुश्मनी खत्म हो गई थी, तो लतीफ के मुंबई के एक और गैंगस्टर शहजादा के साथ रिश्ते खराब हो गए. बात इतनी बढ़ गई कि लतीफ ने शहजादा को मारने का प्लान बनाया. एक दिन लतीफ को पता चला कि शराब के कारोबारी हंसराज त्रिवेदी ने शहजादा को पनाह दी है. लतीफ बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह शहजादा को मार सके. आखिरकार, उसे मौका तब मिला जब शहजादा और हंसराज राधिका जिमखाना में दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे. लतीफ ने पहले ही अपने गुंडों को वहां भेज दिया था. लेकिन गुंडों ने शहजादा और हंसराज को नहीं पहचाना। इसके बाद जो हुआ वह बहुत बुरा था.

अब्दुल लतीफ ने अपने गुंडों को सबको गोली मारने का ऑर्डर दिया, और कुछ ही पलों में राधिका जिमखाना में AK-47 की गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिसमें नौ लोग मारे गए. यहीं से अब्दुल लतीफ की बर्बादी की शुरुआत हुई. गुजरात में कभी खौफनाक नाम रहे लतीफ ने अब पुलिस और एजेंसियों से पनाह ली, लेकिन मदद मिलना मुश्किल था. कांग्रेस नेता रऊफ वलीउल्लाह लतीफ के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गए. रऊफ किसी भी कीमत पर लतीफ को गिरफ्तार करवाना चाहते थे, लेकिन लतीफ ने मना कर दिया. फिर दाऊद ने उनकी मदद की और उन्हें दुबई ले गया.

कांग्रेस नेता की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई

लतीफ ने दुबई में बैठकर रऊफ वलीउल्लाह की हत्या की पूरी योजना बनाई. 9 अक्टूबर 1992 को जब रऊफ अहमदाबाद में एक फोटोकॉपी की दुकान पर था, तब रसूल के दो शूटरों ने दिनदहाड़े कांग्रेस नेता को गोलियों से भून दिया. रऊफ वलीउल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई, और अब्दुल लतीफ ने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को खत्म कर दिया. फिर दाऊद ने उसकी मदद की और उसे दुबई ले आया. उसके बाद, वह थोड़े समय के लिए कराची भी गया. कहा जाता है कि वहीं उसने टाइगर और दाऊद के साथ मिलकर मुंबई बम धमाकों की योजना बनाई.

भारत के मोस्ट वांटेड बन गए लतीफ

इसका नतीजा यह हुआ कि अब्दुल लतीफ न केवल गुजरात में बल्कि पूरे भारत में मोस्ट वांटेड बन गया. उसे हर जगह खोजा जा रहा था. फिर, 1995 में, अहमदाबाद के दो बिज़नेसमैन ने गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) को बताया कि लतीफ उन्हें धमका रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है. यह गलती लतीफ के लिए महंगी साबित हुई. अब तक, एजेंसियों को लगता था कि लतीफ अभी भी पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन उसके फोन बूथ से आए एक कॉल से पता चला कि वह कराची में नहीं, बल्कि दिल्ली में है. लतीफ का एक कैचफ्रेज़ भी था ऐसा क्या! वह अक्सर यह फ्रेज़ बोलता था. इससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना भी आसान हो गया, और आखिरकार उसे दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया.

लतीफ का एनकाउंटर

लतीफ दो साल तक जेल में रहा. फिर, 29 नवंबर, 1997 को, उसने पुलिस से बचने की उम्मीद में भागने की कोशिश की. लेकिन वह नाकाम रहा, और अब्दुल लतीफ पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. अब्दुल लतीफ का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया और कई सालों के आतंक के बाद, गुजरात उसके आतंक से आज़ाद हो गया.