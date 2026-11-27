Surat Canal Murder Case: गुजरात के सूरत में नहर में एक परिवार को फेंकने के सनसनीखेज मामले की जांच अब एक कथित बीमा धोखाधड़ी तक पहुंच गई है. महाराष्ट्र के जलगांव से सूरत जा रहे परिवार के 5 सदस्यों पर हमले के पीछे 89 लाख रुपये के बीमा क्लेम का विवाद होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मृतक नितिन पाटिल और उनकी पत्नी कविता पर कविता के पहले पति संजय पाटिल की मौत को सड़क हादसा बताकर बीमा की रकम हासिल करने का आरोप है. जांच में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, बीमा घोटाले और परिवार की हत्या के बीच सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है.

पहले पति की मौत के बाद 89 लाख का क्लेम मिला

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के मेहुनबारे पुलिस स्टेशन की DSP सह्याद्री बिरले के मुताबिक, कविता को अपने पहले पति संजय पाटिल की एक कथित एक्सीडेंट में मौत के बाद तीन इंश्योरेंस कंपनियों से कुल 89 लाख मिले थे. इन कंपनियों में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस और इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस शामिल थीं. यह रकम पिछले साल कविता के HDFC बैंक अकाउंट में जमा की गई थी.

पुलिस अब संजय की मौत के हालात की फिर से जांच कर रही है. आरोप है कि 8 जून, 2025 को जामदारा इलाके में उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी. बाद में चालीसगांव ग्रामीण अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए कथित तौर पर एक फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था. मार्च 2026 में, इस मामले में इंश्योरेंस एजेंट प्रवीण पाटिल और प्रेमचंद पाटिल समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों में एक डॉक्टर और चार पुलिसवाले भी बताए जा रहे हैं.

हत्या से तीन दिन पहले आरोपी बने थे नितिन-कविता

इस जांच में एक अहम तारीख सामने आई है: 19 नवंबर. पुलिस के मुताबिक, इसी दिन नितिन और कविता का नाम एक कथित इंश्योरेंस फ्रॉड केस में आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया गया था. तीन दिन बाद, 22 नवंबर को परिवार जलगांव से सूरत के लिए निकला.

पुलिस को शक है कि इंश्योरेंस केस में शामिल कुछ लोगों को स्कैम का खुलासा होने का डर था और इसीलिए परिवार को टारगेट किया गया. जांच करने वाले यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या जेल में बंद आरोपियों ने जेल के बाहर अपने साथियों के ज़रिए क्राइम करने की साज़िश रची थी. इसे अभी जांच में एक संभावित एंगल माना जा रहा है.

13 साल के करण ने पुलिस को घटना के बारे में बताया

परिवार 22 नवंबर को मारुति इको वैन में सूरत जा रहा था. आरोप है कि बारडोली के पास कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी में बिठाया और फिर सेजवाड़ गांव के पास एक नहर में फेंक दिया. परिवार का 13 साल का बेटा करण पानी का पाइप पकड़कर भाग निकला. अगले दिन वह एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी.

अभी तक नितिन, कविता और उनके दो बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं. 15 साल के हरीश की तलाश जारी है. 25 नवंबर को पुलिस ने जलगांव के कंधियो भदाने उर्फ ​​दयानंद को गिरफ्तार किया. बंटी और आभा समेत दूसरे संदिग्धों की तलाश की जा रही है. अब जांच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कथित 89 लाख रुपये के इंश्योरेंस स्कैम के सामने आने के डर से इस पूरे परिवार की हत्या कर दी गई?