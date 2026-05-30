नाबालिक लड़कियों के साथ करता था जबरदस्ती, खाने को भी नहीं देता था, अमेरिकी होटल का घिनौना सच

अमेरिका की एक अदालत ने गुजरात के 27 साल के एक सख्स कवनकुमार पटेल को दस साल की जेल की सजा सुनाई है. कवनकुमार पर ओमाहा, नेब्रास्का के ‘अमेरिकन इन’ (AmericInn) होटल में काम करने के दौरान नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के लिए मानव तस्करों (Human traffickers) को पैसे देने का दोष साबित हुआ है. उसने होटल के कैश काउंटर से पैसे निकालकर तस्करों को दिए थे.

यह पूरा मामला 6 जनवरी 2025 को तब सामने आया, जब ओमाहा पुलिस चोरी की एक शिकायत पर जांच करने होटल पहुंची थी. वहां पुलिस को मानव तस्करी के संकेत मिले, जिसके बाद ‘होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स’ और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर 15 और 16 वर्ष की दो नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया. इन लड़कियों को दूसरे राज्य से यहां लाया गया था.

पीड़ितों की दर्दनाक स्थिति और जबरन शोषण

अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अदालत को बताया कि तस्करों ने लड़कियों को डराकर रखा था. उन्हें निर्देश दिया गया था कि होटल में कम किराए पर रुकने के लिए वे वहां के कर्मचारियों के साथ शारीरिक संबंध बनाएं, वरना उन्हें होटल से निकाल दिया जाएगा. दोनों बच्चियों को कई दिनों तक भूखा रखा गया और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी. इस बीच, तस्कर लगातार इंटरनेट पर विज्ञापन देकर ग्राहकों को ढूंढ रहे थे.

मामले में होटल कर्मचारियों की मिलीभगत

जांच में सामने आया कि होटल के तीन कर्मचारी इस अपराध में शामिल थे. कवनकुमार पटेल सहित दो कर्मचारियों ने लड़की के शोषण के लिए तस्करों को पैसे दिए, जबकि तीसरे कर्मचारी ने बिना पैसे दिए दूसरी लड़की का शोषण किया. इस घिनौने कृत्य के बाद भी तीनों कर्मचारियों ने तस्करों और लड़कियों को कई दिनों तक होटल में रुकने की अनुमति दी. अमेरिकी अटॉर्नी लेस्ली वुड्स ने इस सजा का स्वागत करते हुए पुलिस बल की सराहना की है.