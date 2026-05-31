मानवी बाहर है…मौत से पहले भी बेटी की चिंता, दरवाजे पर लिखे नोट को पढ़कर पसीज जाएगा कलेजा

Pankaj Bhansali Suicide Case: गुजरात के गांधीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पिता ने सुसाइट करने से पहले भी अपने परिवार के बारे में सोचा. पिता ने अपनी बेटी के लिए एक दिल को छू लेने वाला संदेश छोड़ा है. जिसमें लिखा हुआ है, ‘जहरीली गैस, अंदर न आएं, पानी न पिएं’. बताया जा रहा है कि शख्स ने सुसाइड करने से पहले दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया, जिसपर परिवार को घर के अंदर न जाने की चेतावनी दी गई थी. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शख्स ने आत्महत्या क्यों की? चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.

दरअसल, बताया जा रहा है कि गांधीनगर में नौकरी चले जाने की वजह से परेशान 42 वर्षीय शख्स ने कथित तौर पर कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या कर ली.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि पीड़ित पंकज भंसाली गुजरात के गांधीनगर के कुडासन इलाके में स्थित पूनम रेजिडेंसी के एक फ्लैट में रहते थे. जिसकी 5 महीने पहले ही नौकरी चली गई थी, वो इन्फोसिटी स्थित शेयर बाजार से जुड़ी एक फर्म में काम करता था. तब से वह आर्थिक कर्ज और नुकसान के कारण होने वाले मानसिक तनाव से जूझ रहे थे. सुसाइड जैसा भयानक कदम उठाने से पहले भंसाली ने अपने फ्लैट के दरवाजे पर हाथ से लिखा हुआ एक नोट चिपकाया था, जो अब चर्चा का विषय बन रहा है. जिससे ये बात सिद्ध होता है कि मौत से पहले भी उनके अंदर परिवार की चिंता थी. इसलिए उन्होंने अपने परिवार को घर के अंदर ना आने की चेतावनी दी थी.

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नोट में क्या लिखा था?

दरवाजे पर चिपकाए गए नोट में अंग्रेजी में लिखा था, ‘सेल्फोस, जहरीली गैस, मास्क पहनें, पानी ने पिएं’. इसमें उन्होंने अपने परिवार विशेष रूप से अपनी छोटी बेटी मानवी से स्पष्ट तौर पर गुजारिश की थी कि वे घर के बाहर ही रहें और अत्यधिक ज़हरीली गैसों से सुरक्षित रहें. सेल्फ़ोस एक ऐसा कीटनाशक है जिसे अगर खा लिया जाए तो वह जानलेवा साबित हो सकता है.

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पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर इन्फोसिटी पुलिस का बयान सामने आया है. जिसके अनुसार, भंसाली की पत्नी और बेटी 13 मई को अपने माता-पिता के घर गई हुई थीं और उनकी आखिरी बातचीत 22 मई को हुई थी. जांचकर्ताओं को शक है कि यह दुखद घटना 22 मई को या उसके आस-पास हुई होगी, जिसका मतलब है कि शव लगभग पांच दिनों तक बंद फ़्लैट के अंदर ही पड़ा रहा, जिसकी वजह से शव बेहद बुरी तरह से सड़ गया था. पुलिस ने घटनास्थल से अत्यधिक ज़हरीले कीटनाशक के पैकेट बरामद किए हैं और आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है. इस दुखद घटना के पीछे के कारणों और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच चल रही है.