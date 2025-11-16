Home > क्राइम > एक घंटे बाद होनी थी शादी और फिर दूल्हे ने कर दिया खौफनाक कांड, दहल जाएगा दिल

गुजरात के भावनगर शहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, शादी से ठीक एक घंटे पहले दूल्हे ने ही अपनी दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद से सनसनी फैल गई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 16, 2025 7:20:28 PM IST

सोनी की हत्या करने वाला साजन बरैया/ Picture Source: Dainik Jagran
Gujarat Crime News: गुजरात के भावनगर शहर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है. शादी से ठीक एक घंटा पहले दुल्हन के मंगेतर ने उसे मौत के घाट उतार दिया. पीछे की वजह जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

साड़ी और पैसों को लेकर हुआ विवाद

मृतका की पहचान सोनी हिम्मत राठौड़ के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम साजन बरैया बताया जा रहा है. दरअसल, यह दुखद घटना गुजरात के भावनगर शहर के प्रभुदास झील के टेकरी चौक के पास की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी साजन और मृतक सोनी पिछले एक-डेढ़ साल से दोनों साथ में रह रहे थे और उनकी सगाई भी हो चुकी थी. शनिवार रात को उनकी शादी होनी थी. शादी से ठीक एक घंटा पहले, दोनों के बीच साड़ी और पैसों को लेकर जमकर विवाद हुआ था. 

बेरहम तरीके से की सोनी की हत्या 

दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों को रोकना मुश्किल हो गया था. बस फिर क्या था आरोपी ने गुस्से में आकर सोनी पर पहले तो लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ कई बार वार किए और इतना ही उसने उसका सिर दीवार में दे मारा, जिससे सोनी की मौके पर ही मौत हो गई थी. हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर में भी तोड़फोड़ की मौके से फरार हो गया. 

कहां तक पहुंची पुलिस की जांच?

घटना को लेकर पुलिस उपाधीक्षक आरआर सिंघल ने पुष्टि करते हुए बताया कि परिवार ने दोनों के रिश्तों को लेकर कई बार विरोध भी किया था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी दोनों साथ में रह रहे थे. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. साथ ही उन्होंने बताया कि वारदात वाले दिन आरोपी का पड़ोसी से भी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी शिकायत पड़ोसियों ने दर्ज कराई थी. 

