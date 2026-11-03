Gujarat Crime: एक गाड़ी, 30 हजार रुपये और 2 मौतें… गुजरात के इस डबल मर्डर के पीछे क्या थी कहानी?

Amreli Double Murder Case: गुजरात के अमरेली जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने इंसानियत के झकझोर कर रख दिया है. महज 30 हजार रुपये के कथित बकाया भुगतान को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई. आरोप है कि बदले की आग में दो लोगों ने खेत में खड़ी एक पिकअप वैन को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. उस वक्त गाड़ी के अंदर 2 खेतिहर मजदूर सो रहे थे. आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. इस दर्दनाक घटना में 16 साल के किशोर समेत 2 मजदूर जिंदा चल गए. पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गाड़ी में सो रहे थे दोनों मजदूर

यह घटना अमरेली ज़िले के लिलिया तालुका के गुंडारन गांव के बाहरी इलाके में हुई. मरने वालों की पहचान मध्य प्रदेश के रहने वाले रवि बधेल (16) और नितिन पचाया (21) के तौर पर हुई है. दोनों गांव में खेत में मज़दूर का काम करते थे. मंगलवार सुबह एक खेत में खड़ी पिकअप वैन से आग की लपटें उठने लगीं. पुलिस के मुताबिक, दोनों मज़दूर रात भर गाड़ी के अंदर सो रहे थे. आरोपियों ने गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे दोनों की मौत हो गई.

पिता की आंखों के सामने गाड़ी जल गई

आग लगने की खबर मिलते ही रवि के पिता कमलेश बधेल और परिवार के दूसरे लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जली हुई गाड़ी से दोनों की आधी जली हुई लाशें बरामद की गईं.

30,000 रुपये के लिए हत्या की साज़िश?

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि हत्याओं के पीछे गाड़ी खरीदने-बेचने से जुड़ा पैसे का झगड़ा था. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी विनोद डोडियार ने रितेश सिंह नाम के एक आदमी से किश्तों पर एक पैसेंजर गाड़ी खरीदी थी. उसने कुछ पैसे चुका दिए थे, लेकिन करीब 30,000 रुपये बाकी थे. बताया जा रहा है कि पेमेंट को लेकर हुए झगड़े के बाद रितेश सिंह ने गाड़ी कमलेश को दे दी थी. कमलेश, मृतक रवि का पिता है. विनोद इस बात से परेशान था. वह गाड़ी वापस लेने या अपनी पेमेंट मांगने गया था, लेकिन उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं.

आरोपी पेट्रोल भरवाकर आए, फिर गाड़ी में आग लगा दी

पुलिस को शक है कि इसी झगड़े की वजह से विनोद ने अपने रिश्तेदार राजू डोडियार के साथ मिलकर यह जुर्म किया. शुरुआती जांच के मुताबिक, दोनों ने पहले अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया और फिर मौके पर पहुंचे. फिर उन्होंने पेट्रोल को छोटे डिब्बों में भरा, पिकअप वैन पर छिड़का और उसमें आग लगा दी.

दो आरोपी गिरफ्तार

लिलिया पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की धारा 103(1) समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. कुछ ही घंटों में, कथित मुख्य आरोपी विनोद डोडियार और उसके रिश्तेदार राजू डोडियार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब जांच कर रही है कि अपराध की योजना कैसे बनाई गई और क्या कोई और व्यक्ति इसमें शामिल था. फिलहाल, पुलिस फाइनेंशियल लेन-देन और हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.