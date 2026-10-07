Gujarat Crime: जब प्यार में अर्चन बना परिवार! इंस्टाग्राम पर आए लाइव और दे दी जान; गुजरात में कपल ने उठाया खौफनाक कदम

Gujarat Couple Suicide: गुजरात के दाहोद में एक लड़के और एक टीनएज लड़की को कम से कम 57 लोगों ने देखा, जब वो जंगल वाले इलाके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आए और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान दे दी, जिससे परिवार का झगड़ा एक दुखद घटना में बदल गया जो रियल टाइम में हुई. सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 4 अक्टूबर को सिंगवाड़ के हीरापुर गांव के बाहरी इलाके में हुई, जहां 18 साल से कम उम्र की एक टीनएज लड़की और 20 साल के आस-पास के एक लड़के ने इंस्टाग्राम लाइव शुरू करने से पहले पड़ोस के तालुका में अपने-अपने गांवों से लगभग 20 km का सफर तय किया. तब से ये लाइव स्ट्रीम पुलिस जांच का एक अहम हिस्सा बन गया है. इस जोड़े को देखने वालों में उनके परिवार के सदस्य भी थे, जिन्होंने यह सब होते देखकर पुलिस को बताया.

जब तक पहुंची पुलिस तब तक…

परिवारों ने जिले के एक पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, जिसके अधिकार क्षेत्र में उनके गांव आते हैं, जिसके बाद पुलिस ने जोड़े का पता लगाने के लिए टीमें बनाईं. पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी, लेकिन खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी और सही जगह का पता लगाने की चुनौती ने जवाब को एक ऐसी रेस में बदल दिया जिसे वो जीत नहीं सकते थे. एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “पुलिस टीम को तुरंत भेजा गया, लेकिन नेटवर्क की दिक्कतों और सही जगह का पता लगाने की चुनौती के कारण, जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दोनों यह खतरनाक कदम उठा चुके थे.”

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‘खुद से हुआ काम’

लिमखेड़ा डिवीजन के असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, करण पन्ना ने बताया कि हालात इस बात की ओर इशारा करते हैं कि परिवार वाले रिश्ते का विरोध कर रहे थे. पन्ना ने कहा, “जांच चल रही है. पहली नज़र में, यह अचानक हुआ काम था, और हालात बताते हैं कि उनके परिवार वाले रिश्ते का विरोध कर रहे थे. एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज होने के बाद हम जांच कर रहे हैं. आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से तय की जाएगी.” पुलिस स्टेशन से एक टीम मौके पर पहुंची और लाशें बरामद करके जांच शुरू की. पन्ना ने कहा कि कपल की लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारों को सौंप दिया गया.

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