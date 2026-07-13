Home > क्राइम > इश्क के लिए कत्ल! चारपाई पर लिटाया, रस्सी कसी…पति को ऐसे लगाया ठिकाने, पत्नी, प्रेमी और दोस्त ने रची खौफनाक साजिश

इश्क के लिए कत्ल! चारपाई पर लिटाया, रस्सी कसी…पति को ऐसे लगाया ठिकाने, पत्नी, प्रेमी और दोस्त ने रची खौफनाक साजिश

Banaskantha murder case: गुजरात के बनासकांठा जिले के गणेशपुरा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने कथित तौर पर अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 13, 2026 11:28:55 AM IST

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को रास्ते से हटाया
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को रास्ते से हटाया


Banaskantha murder case: गुजरात के बनासकांठा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों, भरोसे और परिवार की नींव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वाव-थराद क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि जिस महिला के साथ मृतक ने वर्षों तक परिवार बसाया, उसी पर अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप है. इस घटना ने न केवल एक व्यक्ति की जान ले ली, बल्कि नौ बच्चों का भविष्य भी संकट में डाल दिया है. पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है.

हत्या की साजिश तक पहुंची पुलिस

बनासकांठा जिले के गणेशपुरा गांव निवासी गमाभाई ठाकोर की 8 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. सूचना मिलने के बाद परिजन और थराद पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती तौर पर मामला सामान्य मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. रिपोर्ट में मौत के पीछे हिंसक कारणों के संकेत मिलने के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की. जांच आगे बढ़ने पर ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे गांव को हैरान कर दिया.

You Might Be Interested In

चार साल से मजदूरी कर चला रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार गमाभाई ठाकोर अपने परिवार के साथ पिछले करीब चार वर्षों से खेतों में मजदूरी कर जीवनयापन कर रहे थे. मेहनत-मजदूरी करके वह अपने बड़े परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. परिवार में पत्नी और नौ बच्चे थे. इनमें आठ बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन गमाभाई लगातार मेहनत कर अपने बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे थे.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने बढ़ाया पारिवारिक तनाव

पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी नर्मदा उर्फ नबाबेन के गांव के ही प्रेमजी पटेल के साथ विवाहेतर संबंध थे. जांच अधिकारियों के मुताबिक यही संबंध इस पूरे मामले की मुख्य वजह बनकर सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन गमाभाई खेत जोतने के बाद शाम को घर लौटे थे. घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेमजी पटेल और मुकेश ठाकोर के साथ देखा. इसके बाद घर में विवाद शुरू हो गया.

बहस के बाद घोंट दिया गया गला

पुलिस के अनुसार, घर में शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे हिंसक रूप ले बैठा. आरोप है कि झगड़े के दौरान नर्मदा ने लकड़ी के तख्ते से गमाभाई के सिर पर वार कर दिया. सिर पर चोट लगने के बाद गमाभाई जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद नर्मदा, प्रेमजी पटेल और मुकेश ठाकोर ने मिलकर उन्हें खाट पर लिटाया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. जांच एजेंसियों का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पूरे मामले को सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की.

प्राकृतिक मौत बताकर छिपाने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपियों ने गांव और परिवार के लोगों को यह जानकारी दी कि गमाभाई की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है. शुरुआत में कई लोगों ने इसी बात को सच माना. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों ने आरोपियों की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं पर जांच शुरू की और संदिग्धों से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरा मामला धीरे-धीरे खुलता चला गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी खुलासे की सबसे बड़ी कड़ी

इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई. रिपोर्ट में हत्या की आशंका स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जोड़ना शुरू किया.n मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस घटना का सबसे मार्मिक पक्ष नौ बच्चों का भविष्य है. परिवार में आठ बेटियां और एक बेटा है. चार बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन चार छोटी बेटियां और एक छोटा बेटा अब बेहद कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं. उनके पिता की मौत हो चुकी है, जबकि मां हत्या के आरोप में जेल पहुंच गई है. ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. बच्चे अब सबसे बड़े पीड़ित बनकर सामने आए हैं.

तीनों आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर चल रही पूछताछ

थराद पुलिस ने मृतक की पत्नी नर्मदा उर्फ नबाबेन, प्रेमजी पटेल और मुकेश ठाकोर को गिरफ्तार कर लिया है. दियोदर के डीवाईएसपी के अनुसार शुरुआती जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है. फिलहाल आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी या फिर विवाद के दौरान अचानक यह वारदात हुई.

पुलिस कई पहलुओं से कर रही जांच

जांच एजेंसियां अब कॉल डिटेल, आरोपियों के आपसी संपर्क और घटना से पहले की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. आने वाले दिनों में जांच के दौरान और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.

Tags: banaskantha murder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026
इश्क के लिए कत्ल! चारपाई पर लिटाया, रस्सी कसी…पति को ऐसे लगाया ठिकाने, पत्नी, प्रेमी और दोस्त ने रची खौफनाक साजिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इश्क के लिए कत्ल! चारपाई पर लिटाया, रस्सी कसी…पति को ऐसे लगाया ठिकाने, पत्नी, प्रेमी और दोस्त ने रची खौफनाक साजिश
इश्क के लिए कत्ल! चारपाई पर लिटाया, रस्सी कसी…पति को ऐसे लगाया ठिकाने, पत्नी, प्रेमी और दोस्त ने रची खौफनाक साजिश
इश्क के लिए कत्ल! चारपाई पर लिटाया, रस्सी कसी…पति को ऐसे लगाया ठिकाने, पत्नी, प्रेमी और दोस्त ने रची खौफनाक साजिश
इश्क के लिए कत्ल! चारपाई पर लिटाया, रस्सी कसी…पति को ऐसे लगाया ठिकाने, पत्नी, प्रेमी और दोस्त ने रची खौफनाक साजिश