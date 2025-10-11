शादीशुदा से प्यार का अंजाम जानकर कांप जाएगी आपकी रूह, चंद मिनटों में बिछ गईं 3 लाशें; खून से लिखा…

Gujarat Crime News: गुजरात के अहमदाबाद (Ahmedabad) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यह घटना सनंद तालुका के लोदारियार गांव की है. इस गांव में एक 35 साल के युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी दो साल की बेटी की हत्या कर दी. दोनों की हत्या करने के बाद उसने भी गला काटकर अपनी जान दे दी. पुलिस के मुताबिक, यह मामला मर्डर-सुसाइड (Murder-Suicide) का है.

एक साथ मिली तीन लाश

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान रंचोड़ परमार (Ranchhod Parmar) के तौर पर की गई है. वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था. वह 20 दिनों से लोदारियार गांव में किराए पर मकान लेकर रह रहा था. वह पहले से शादीशुदा था. उसता पत्नी से अलिमनी केस अदालत में चल रहा था. जिस महिला से उसका प्रेम संबंध चल रहा था, वह भी पहले से शादीशुदा था. उसकी भी दो साल की बेटी थी. शुक्रवार को वह महिला अपनी बेटी के साथ रंचोड से मिलने गई थी. उसी रात कमरे में खून से लथपथ तीन लाशें मिलीं. तीनों शवों के गले तेज धारदार हथियार से कटे हुए थे.

पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को घटना वाली जगह से 8 पेज का सुसाइड नोट मिला. उस सुसाइड नोट में रंचोड ने पूरी घटना का जिक्र किया था. उसने लिखा कि- वह मानसिक तौर पर काफी परेशान है. क्योंकि उसकी प्रेमिका का किसी और मर्द के साथ संबंध था. वह उसे लगातार धमकाता था, इस कारण वह तनाव और अपमान नहीं झेल पा रहा था. इसी कारण उसने पहले अपनी प्रेमिका और उसकी बच्ची की हत्या कर दी और फिर खुद की भी जान ले ली. तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है.

