शादीशुदा प्रेमी के लिए ज्वेलरी शोरूम में की चोरी, बाथरूम में नहाने गई तो बॉयफ्रेंड ने कर दिया कांड

Ahmedabad Jewellery Showroom Loot Case: देश के अलग-अलग राज्यों से प्रेम प्रसंग से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं. जिसमें पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते तार-तार होते हुए नजर आ रहे हैं. कभी पति तो कभी पत्नी धोखेबाज निकल रही है. एक ऐसा ही मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है. जहां मामला थोड़ा उल्टा है. युवती अविवाहित है. लेकिन प्रेमी शादीशुदा है. शादीशुदा प्रेमी के चक्कर में फंसकर युवती ने करोड़ों रुपये के गहने चुरा लिए. लेकिन प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया और वो गहने लेकर फरार हो गया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि युवती हर्षिदा शेट्टी एक ज्लेवरी शॉप में सेल्सगर्ल के तौर पर काम कर रही थी. इसी ज्वेलरी शोरूम से उन्होंने करोड़ो रुपये के गहने चुरा लिए.

हर्षिदा ने क्यों की चोरी?

अहमदाबाद में हुए चोरी के इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हर्षिदा ने यह अपराध खास तौर पर इसलिए किया था ताकि वह अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ रह सके. बताया जा रहा है कि चोरी के बाद दोनों प्रेमी-प्रेमिका अलग-अलग राज्यों में साथ रहने लगे. हालांकि इसी दौरान हर्षिदा के साथ बड़ा धोखा हुआ. जब हर्षिदा नहाने गई थो उसका प्रेमी गहने लेकर फरार हो गया.

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पुलिस ने हर्षिदा को किया गिरफ्तार

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली कि हर्षिदा चोरी के गहने बेचने के लिए मानेक चौक पहुंची है क्राइम ब्रांच की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हर्षिदा को गहने बेचने से पहले ही हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के बाद हर्षिदा को क्राइम ब्रांच मुख्यालय ले जाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसके पास से 18 लाख रुपये के गहने बरामद किए गए.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हर्षिदा ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि गहने चुराने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ उत्तरी भारत के कई राज्यों में गई थी. बताया जा रहा है कि हर्षिदा जब एक दिन नहाने गई तो उसका प्रेमी 18 लाख रुपये के गहने छोड़कर बाकी गहने लेकर फरार हो गया है. इसके अलावा, हर्षिदा ने आगे पूछताछ के दौरान बताया कि वह तलाकशुदा है. हर्षिदा और उसका प्रेमी पिछले 6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं. अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रेमी की तलाश कर रही है.

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