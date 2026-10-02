डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर एक शाम अपार्टमेंट मिलने पहुंचा, अहमदाबाद में अनजान शख्स से दोस्ती बनी परेशानी का सबब; ऐंठे हजारों रुपये

Ahmedabad Dating App Fraud: गुजरात के अहमदाबाद में डेटिंग ऐप पर अनजान शख्स से हुई बातचीत एक युवक के लिए परेशानी का सबब बन गई. 31 साल के एक युवक का आरोप है कि डेटिंग ऐप के जरिए उससे संपर्क किया गया, फिर मिलने के बहाने उसे एक अपार्टमेंट में बुलाया गया. वहां दो लोगों ने उसे कथित तौर पर बदनाम करने और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी. इसके बाद युवक से अलग-अलग किस्तों में 25 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डेटिंग ऐप पर Expert नाम की ID से आया मैसेज

युवक की शिकायत के मुताबिक, बापूनगर निवासी युवक एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है. 22 जून को ऑफिस में रहते समय उसे डेटिंग ऐप पर Expert नाम की यूजर ID से मैसेज मिला. दोनों के बीच अगले दो तीन दिनों तक ऐप के मैसेंजर पर बातचीत होती रही. बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति ने युवक से मिलने की इच्छा जताई. इसके बाद 25 जून की शाम युवक को जशोदानगर के पास एक अपार्टमेंट में बुलाया गया. युवक के वहां पहुंचते ही दो अनजान लोग उससे मिलने आए.

युवक का आरोप है कि दोनों ने दावा किया कि जिस व्यक्ति से वह डेटिंग ऐप पर बातचीत कर रहा था, वह उनका साला है. इसके बाद उन्होंने बताया कि परिवार को इस बातचीत की जानकारी मिलने पर घर में विवाद हुआ और कथित तौर पर तोड़फोड़ में कई सामान खराब हो गए. दोनों ने फोन, टीवी समेत अन्य सामान को नुकसान पहुंचने का दावा करते हुए इसकी कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई. इसके बाद युवक से कथित नुकसान का आधा हिस्सा देने की मांग की गई. पैसे नहीं देने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी गई.

बदनामी के डर से धीरे-धीरे दिए 25 हजार

शिकायत में युवक ने बताया कि विवाद और बदनामी के डर से उसने दोनों लोगों को अलग-अलग किस्तों में कुल 25 हजार रुपये ऑनलाइन भेज दिए. आरोप है कि इस दौरान उससे डेटिंग ऐप भी मोबाइल से डिलीट करवा दिया गया. युवक को उम्मीद थी कि रकम देने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन कथित तौर पर इसके बाद भी उससे और पैसे मांगे जाने लगे. जब मांग लगातार बढ़ती गई तो उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

दोस्तों की सलाह के बाद युवक वटवा GIDC पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डेटिंग ऐप पर युवक से बातचीत करने वाला व्यक्ति कौन था और अपार्टमेंट में मिले दोनों लोगों से उसका क्या संबंध है.