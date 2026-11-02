Gujarat Crime: देवी की वेदी के सामने 10 साल के बच्चे की बलि, फिर शव… गुजरात में कलयुगी बाप ने क्यों ली इकलौते बेटे की जान?

Ahmedabad Father Killed Son: गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई एक वारदात ने रिश्तों और अंधविश्वास दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस पिता से बच्चे की सुरक्षा की उम्मीद होती है, उसी पर अपने 10 साल के इकलौते बेटे की हत्या का आरोप लगा है. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. आरोप है कि बच्चे की जान लेने के बाद पिता उसके शव के पास ही चारपाई पर सो गया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर देवी की वेदी के सामने बेटे की बलि देने की बात कही थी. आखिर एक पिता अपने ही बच्चे के खिलाफ इतना खौफनाक कदम क्यों उठाएगा?

क्या है पूरा मामला?

यह घटना अहमदाबाद जिले के साणंद तालुका के विंचिया गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान नरेश पटेल के तौर पर हुई है, जो खेत में काम करता है. घटना रविवार रात की बताई जा रही है. आरोपी की पत्नी भारतीबेन करीब 10 दिन पहले अपने पति से झगड़े के बाद अपने माता-पिता के घर चली गई थी. उसने अपने बेटे करण को स्कूल जाने की वजह से उसके पिता के पास छोड़ दिया था.

पुलिस के मुताबिक, महिला को अपने बेटे के साथ हुई घटना के बारे में पड़ोसी के फोन से पता चला. जब वह रात करीब 9:30 बजे गांव पहुंची, तो करण खून से लथपथ एक खाट पर पड़ा था. उसके माथे पर चोट के निशान थे. हैरानी की बात यह है कि आरोपी का पिता भी खाट पर मौजूद था, और उसके कपड़े खून से सने हुए थे.

परिवार में ‘भुवा’ न बने से रोकने के लिए हत्या का आरोप

महिला की शिकायत के मुताबिक, उसके पति ने उसे बताया कि उसने देवी की वेदी पर अपने इकलौते बेटे की बलि दी थी। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसके पिता देवी की ‘भुवा’ (बहन) थे और वह भी इस भूमिका से जुड़े थे। उसने दावा किया कि परिवार में आगे कोई ‘भुवा'(‘भुवा’ यानी स्थानीय मान्यता में देवी-देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला पारंपरिक अनुष्ठानकर्ता) न बने, इसलिए बेटे की बलि दी गई.

बच्चे को फेंकने और उसके सिर पर मारने का आरोप

FIR में लगे आरोपों के मुताबिक, आरोपी ने बच्चे के पैर पकड़े, उसे देवी की वेदी के सामने दो-तीन बार फेंका, और फिर उसके सिर पर डंडे से मारा. इसके बाद बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास और कथित मानव बलि से जुड़े अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.